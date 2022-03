Silbidos para Messi en el triunfo del PSG

En su casa, el Parque de los Príncipes, en París el conjunto de Pochettino dejó atrás la derrota sufrida ante el Real Madrid por la Champions. El cielo nublado acompañó el clima hostil de la hinchada que cargó contra Messi y Neymar, mientras que aplaudió a Mbappé.

La eliminación en los octavos de la Champions League frente al Real Madrid ha provocado un incendio en el PSG que no se apagó con el triunfo (3-0) frente al Girondins.

Cada pelota que le llegaba a Messi, o Neymar, era acompañada por una catarata de silbidos, abucheos e insultos que bajaban de las tribunas para demostrar su descontento con los astros sudamericanos y la gestión del presidente del club, quien prometió alzarse con la Champions. Pero el fútbol es impredecible y “la orejona” sigue escapándose del PSG que sueña con levantarla.

Los mismos que lo silbaron, aplaudieron la incorporación del crack argentino

El PSG no tenía ganas de jugar y ganó por inercia. No querían pero el Girondins no podía. Messi y Neymar, con silbidos de fondo, manejaban las operaciones. El argentino estuvo en las jugadas de todos los goles. El 1-0 empezó en sus pies antes de que Wijnaldum, de primera le regalara a Mbappé el gol. Decimoquinto tanto del francés, que iguala a Ben Yedder como máximo realizador de la Ligue 1.

El 2-0 llegó con un pase de Messi que Achraf le dio a “Ney” para que empujara el gol. El 3-0 fue puesto por Paredes que después de varios rebotes pudo dar el último pase contra la red.

Con un futuro incierto en el club parisino, lo único que parece seguro es la consagración una vez más en la liga local dónde le llevan una ventaja de 15 puntos al Niza, equipo que marcha segundo en la liga.