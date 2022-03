Desesperante, joven amenaza una vez más con quitarse la vida desde una antena en La Viña

Un hecho lamentable se vive por estas horas en La Viña donde un joven de apellido Cardozo, quien estaría en estado de ebriedad, subió a una antena de 80 metros y amenaza con arrojarse.

Desde hace más de 4 horas, el chico se mueve en un reducido espacio de la punta de la antena y a pesar de la rápida contención del mismo gerente del hospital local y una psicóloga, el chico no desiste de la idea.

Martín Pérez, prensa de la Municipalidad de La Viña dialogó con Multivisión y contó "Esto comenzó en horas de la madrugada, la policía fue alertada por un vecino que escuchaba gritos. Cuando salieron se dieron con que había un hombre arriba de la antena".

Todos en el lugar confirmaron que el muchacho tuvo la misma conducta el año pasado en el mes de abril y desistió luego de 2 horas, pero esta vez logró escalar a más altura y no quiere dialogar.

"Ya son bastante horas arriba de la antena, y bueno el sol y el cansancio. Más el estado que está, no sé si irá a aguantar mucho tiempo. Hace rato decía que tenía sed pero hasta el momento nadie se puede acercar, la policía no nos deja acercar, no sé si le habrán alcanzado algo", concluyó el referente de la Prensa.

Por su parte la Comisario Zapana, a cargo del operativo explicó que aguardan la llegada de bomberos pero de igual manera advirtió que el joven amenazó que si alguien se acerca se arrojará al vacío.