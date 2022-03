Un auto ardió en llamas a la madrugada, sospechan que fue intencional

Vecinos del barrio Parque La Vega, en la zona de sur de la ciudad, vivieron una anoche agitada. En la madrugada, cerca de las 1:40, un auto Volkswagen Gol estacionado en una de las cocheras comenzó a arder en llamas.

Al respecto, Emilia Romero, su dueña, contó a Telefe Salta que ya dormía cuando su vecina de un piso más arriba bajó a avisarle lo que estaba sucediendo. “Golpeó la puerta desesperadamente y me gritaba que el auto se estaba incendiando. Cuando salí el auto ya estaba incendiado en toda la parte de adelante, empezó a explotar y nadie me dejó que me arrime porque tiene gas”, dijo.

En este sentido, agregó que la misma vecina le comentó que un rato antes de que se prendiera fuego, ella sintió un bullicio de personas que estaban en el lugar y de repente sintió una explosión. “Por eso estamos convencidos de que fue intencional”, expresó.

Asimismo, detalló que luego del trabajo de los bomberos se acercó a radicar la denuncia policial correspondiente. “Me dijeron que supuestamente iba a venir Criminalística ahora a la mañana pero no me llamó nadie, no vino nadie”, concluyó.