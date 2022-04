Atención dólar ahorro: cuál es la forma más barata para comprar billetes

En medio de la escalada de la inflación, comprar dólar no fue negocio. Sin embargo, ahorristas acostumbrados a refugiarse en el dólar ante momento de crisis provocó que comenzaran a surgir las preguntas respecto a qué hacer ahora que el dólar ahorro está más caro que los dólares financieros. La gran apuesta por un tiempo serán destinar los pesos a los instrumentos ajustados UVA. ¿Cuál es la estrategia con el dólar que hay detrás?

Según relevó la consultora LCG, durante el primer trimestre de 2022, los depósitos en dólares se encontraron 3,1% promedio por debajo del total observado en el 1 trimestre del 2021, unos u$s494 millones menos. Desde julio de 2019 (máximo pico alcanzado) actualmente los depósitos en dólares se encuentran u$s16.956 millones por debajo de dicho meses (u$s32.244 millones), es decir una caída del 52,6%.

Como contraparte, los ajustables UVA continuaron con un buen desempeño y crecieron un 5,8% en términos reales, impulsados por una mayor expectativa de inflación. Este dato da una pauta sobre cómo es el movimiento de los ahorristas.

Pero todo tiene una explicación: el dólar solidario - que incluye el 30% del impuesto PAIS y el 35% deducible de ganancias- se encuentra en $193,22, por encima de los financieros. El dólar MEP cotiza en $190 al igual que el Contado con Liquidación (CCL). Las brechas con el tipo de cambio mayorista se ubican en torno al 70%, niveles mínimos desde julio 2021.

Además, al comprar dólar solidario el ahorrista queda imposibilitado a adquirir divisas en la Bolsa por 90 días, donde además no rige el cupo de u$s 200. Lo que hace que no resulte conveniente.

Pero esta baja de los financieros tras la firma del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un motivo. Mientras los impuestos sobre el dólar solidario continúen, los ahorristas ante la diferencia de precios pagará el dólar bolsa. La reducción de las brechas, parece ser uno de los principales objetivos del Banco Central.

"Un dólar bolsa por debajo del dólar solidario, los inversores comprarán dólares en el mercado y no al gobierno, lo que hará que el Banco Central pierdan menos reservas", consignó Salvador Di Stéfano en uno de sus últimos informes.