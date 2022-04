Conocida abogada se filmó llorando y gritando por los ruidos del bar vecino: "Me están matando"

Sarah Esper, reconocida abogada de Tartagal, al parecer cansada de los ruidos que soporta de un bar que se instaló a lado de su vivienda en la ciudad norteña decidió hacer una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook a madrugada del lunes, donde lloraba y gritaba de manera desesperante

Al parecer el bar en cuestión se instaló hace 5 meses en la ciudad y desde entonces vendría padeciendo los ruidos del lugar. La mujer hace responsable de todo el Municipio de autorizar la instalación del local.

La letrada acongojada decía "Gente no los soporto más, no aguanto. Noche tras noche es lo mismo. Me están matando".