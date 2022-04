Retiraron cables obsoleto en el microcentro para garantizar seguridad a los peatones

En un trabajo de optimización y despeje de cables obsoletos desde el microcentro, Nicolás Kripper, secretario de Servicios Públicos y Ambiente puntualizó que la intención es brindar seguridad entre otras propósitos.

"Lo que buscamos es garantizar seguridad a los peatones, controlar si el cableado dispuesto es el autorizado y por supuesto el fin último reducir la contaminación visual".

El Coordinador dijo a InformateSalta que "los cables que en mayor cantidad se ha retirado son los de telefonía fija, el cable finito, que quizás se deba a la actualización en la calidad o especificación técnica del cableado que actualmente se utiliza que es fibra óptica".

"No todas las cuadras tienen la misma cantidad de cable, en la primera intervención de este año en calle Catamarca entre Caseros y Alvarado sacamos más de 1800 metros de cable lineal, lo cual para tener 100 metros aproximados de calle es muchísimo".

Además contó que una empresa que ya no existe y no tiene responsable dejó unos cables troncales que no se utilizaron y el retiro quedó como responsabilidad del Municipio "No tiene un responsable, hacemos el retiro nosotros. Agotamos todas las medidas administrativas".

En cuanto al horario de trabajo que causa molestia a la comunidad, Nicolás Kripper, aclaró que se debe por un lado a la seguridad del personal que trabaja aprovechando que el alumbrado público no está energizado, por la visibilidad y por la disponibilidad de las cuadrillas de las distintas empresas.

Kripper advirtió a la ciudadanía estar atentos a la presencia de cables colgando o bajos y convocar a personal especializado, llamando al 105 y evitar tocar.