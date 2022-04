Insólito: quieren que sea feriado este lunes 2 porque el 1 de mayo caerá el domingo

El Día del Trabajador este año cae un domingo, por lo que una empresa se solidarizó con sus empleados y tomó la decisión de darles feriado el lunes 2 de mayo, llamándolo el “Día del Talento”.

Luego de haber tomado esta iniciativa, invitó a otras compañías a hacer lo mismo.

“Abrís el calendario de tu celular feliz porque sabés que se acerca el 1 de mayo. En tu cabeza se suceden miles de planes para hacer con tu pareja, familia y amigos. La sonrisa se dibuja en tu cara pero dura unos pocos segundos. Solo quedan el calendario y tu gran decepción: el 1 de mayo cae un domingo”, expresó la empresa en un comunicado oficial.

La empresa remarca que para ellos “es importante que cada ‘talento’ tenga un día para descansar de tanto trabajo”, por lo que dispusieron que el 2 de mayo sería un “día no laboral” para ellos, compensando el domingo 1 de mayo, el Día del Trabajador, que debería ser feriado.

“El 2 de mayo es el Día del Talento y todas las organizaciones, grandes, chicas, nacionales e internacionales están invitadas a cerrar sus oficinas y sumarse”, agregó la compañía invitando a sus colegas a disponer de la misma idea.

Además, subrayaron que durante ese “feriado” se podrán ver “los contenidos que compartan los trabajadores y trabajadoras” de Bumeran y otras organizaciones que se sumen al Día del Talento.

La empresa en cuestión tiene oficinas en Chile, Ecuador, Perú, la Argentina y Panamá.

El portal de trabajo de la compañía innovadora cuenta con más de 70 mil ofertas de empleo y recibe alrededor de 10 millones de vistas por mes.

“El próximo Día del Trabajador y la Trabajadora es domingo en 10 años. Esta es una oportunidad casi única de celebrar el Día del Talento”, cerraron en su comunicado.



¿Se trabaja el lunes 2 de mayo en Argentina? ¿Se pasará el feriado del 1 de mayo en Argentina?

Este 1° de mayo, se conmemorará en la Argentina y el mundo, como todos los años, el Día del Trabajador. En este 2022 el feriado cae domingo, razón por la que a varios ciudadanos les surgió el interrogante sobre si el mismo se pasará al lunes 2 y, si en ese caso habrá que ir a trabajar.

No se pasará el asueto para el lunes 2 de mayo, debido a que el feriado del 1° de mayo es domingo e inamovible. Es por esta razón que no solo habrá que trabajar en la Argentina, sino que también no será fin de semana largo. Recién acontecerá uno a mediados de junio.