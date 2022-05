El próximo lunes comenzará a trabajar el Comité de Seguridad de Fútbol

Luego de las fuertes declaraciones del presidente Héctor D'francesco, por el aumento de adicionales y los altos costos en los operativos de seguridad, se conformó el Comité de Seguridad que comenzará a trabajar el próximo lunes con participación de los tres clubes de Salta que juegan el Federal A, la Liga y la policía.

D'francesco explicó cómo se determinan los operativos de seguridad y detalló el problema. “Antes los operativos lo determinaban solo un parte y ese era el problema. Por ejemplo, en el último partido nos hicieron pagar un operativo para 10 mil personas y fueron casi 5 mil. Ese es parte del conflicto”, destacó.

El directivo sostuvo que Central Norte no puede pagar un operativo de un millón novecientos mil pesos en tres partidos. “Antes de la pandemia pagábamos 70, máximo 100, en la final por el ascenso tuvimos 120 adicionales policiales y hoy no se entiende el criterio”, afirmó.

Las divisiones en las facciones de la hinchada son una de los temas del conflicto que conlleva el club. “Es un dolor de cabeza el tema de las hinchadas divididas, son los culpables de la situación que tenemos que controlar con la policía. Yo pedí que identifiquemos esas personas para que prohíban su ingreso. Sí, hay alguien que no tiene que entrar, que no entre”.

D'francesco habló del esfuerzo importante que hacen los clubes. “Los clubes no hacen fiestas privadas para negocio personal. Estas instituciones son sin fines de lucro y hacen mucha contención social. No nos pueden tratar igual que un boliche y una carpa”, disparó.

El domingo se jugará el clásico entre Central Norte y Juventud, partido que no se juega hace 8 años y el presidente “cuervo”, se mostró muy expectante sobre el encuentro. “Tenemos muchas ganas de jugarlo y esperamos que no abandonen. Hace ocho años que no lo jugamos y es el verdadero clásico”, finalizó.