El santo no hizo fútbol pero ya tiene un 11 para el clásico

En la previa a que se juegue el superclásico del fútbol salteño por la fecha 9 del torneo Federal A entre Central Norte y Juventud Antoniana, los dirigidos por Martin Martos volvieron a los entrenamientos después de empatar sin goles el pasado miércoles contra Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

En la vuelta a los entrenamientos el santo no realizó ninguna práctica de fútbol formal ni táctico debido al trajín de partidos y entrenamientos en poco tiempo por lo que el cuerpo técnico opto por no hacer una práctica de futbol formal para no exigir de más a los jugadores pero por lo que pudo averiguar InformateSalta habrá varias variantes en el 11 que saldrá el domingo a las 17 horas a la cancha para enfrentar al cuervo.

Las variantes a diferencia del último partido que plantea el entrenador Martos son el regreso de Jorge “el chato” Velazco por Gustavo Mbombaj, Osvaldo Young también regresa en el lugar de Martin Esparza que tiene una fuerte contractura en el posterior de su pierna derecha y Ricardo “momoto” Gómez por Matías Vicedo es decir que con estos cambios el santo volverá a usar un esquema 4-5-1 y dejara de usar el 4-4-2 que utilizo el pasado miércoles, esta decisión es para no dejar que el cuervo dirigido por Medran no pueda generar su futbol que le viene dando muy buenos resultados.

Por lo tanto los 11 jugadores elegidos por Martos para jugar el domingo el súper clásico y así tratar de darle respiro al mismo entrenador que camina por la cuerda floja y de perder o empatar terminaría dejando su cargo los 11 serian: Gonzalo Gómez; Jesús Calderón, Walter Juárez, Agustín López, Jorge Velazco; Ricardo Gómez, Carlos Churquina, Osvaldo Young, Julián Acosta, Lucas Nallim y Leonardo Villa.

El equipo dirigido por Martos entrenara mañana por última vez por la mañana y luego a la tarde se reunirán en el club para ir a un hotel céntrico donde concentraran esperando el clásico del domingo.