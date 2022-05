La viruela del mono avanza en Europa: y ya son 10 países los afectados

Israel y Suiza confirmaron este sábado su primer caso sospechoso de viruela de mono y ya son diez los países afectados en Europa.

El Ministerio de Sanidad israelí informó que un hombre de unos 30 años acudió al hospital Ichilov de Tel Aviv con síntomas que indican viruela de mono después de haber estado expuesto a un paciente de viruela de mono en el extranjero".

Su estado clínico es bueno, pero fue hospitalizado para llevar a cabo una investigación epidemiológica a partir de muestras que se enviarán al Instituto Biológico para la confirmación del diagnóstico, señaló el ministerio.

"La información proveniente de las autoridades de los países donde se han descubierto pacientes en los últimos días indica que hay muchos casos entre hombres de la comunidad LGBTI, pero no solo de la comunidad", según el comunicado de Sanidad.

Las autoridades sanitarias ya anunciaron el jueves que estaban tomando precauciones sobre una posible propagación de la viruela de mono e instruyó al personal médico a que esté atento a esos síntomas, al tiempo que ahora pidió aquellos que regresen del extranjero con fiebre y erupciones de ampollas, que acudan a su médico lo antes posible.

En el caso de Suiza, la persona infectada es residente en Berna y también estuvo en contacto con el virus en el extranjero, según informó la dirección de salud de esa ciudad.

De momento, los casos detectados de este tipo de viruela no son graves y los síntomas suelen desaparecer a las cuatro semanas.

Viruela del mono: cuántos casos hay en Europa

España: hasta el momento hay 30 casos confirmados, pero más de una quincena son investigados.

Portugal: 23 casos de viruela del mono, de los cuales nueve fueron confirmados recientemente. Las autoridades sanitarias no descartan un aumento porque esperan resultados de otras muestras.

Reino Unido: en las últimas horas detectaron once casos, que elevan el total a 20 confirmados.

Italia: acumula 3 casos y todos estuvieron en contacto con el paciente cero, que había estado de vacaciones en las islas Canarias.

Bélgica: se confirmaron 2 casos que podrían estar conectados entre sí, ya que ambos pacientes asistieron a la misma fiesta.

Francia: un único caso de un hombre de 29 años que no había viajado en los últimos meses por los países donde circula el virus.

Alemania: un solo caso que se detectó el 19 de mayo en un paciente con las lesiones cutáneas características del virus.

Suecia: este viernes fue informado el primer caso de viruela del mono. El paciente es una persona de la región de Estocolmo, según informó la Agencia Sueca de Salud Pública.

Israel: un caso.

Suiza: un caso.