Empleados de Comercio: Cuál es el aumento que pedirá el gremio y qué sueldo será el más alto en mayo de 2025

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) se prepara para iniciar una nueva ronda de negociaciones salariales correspondiente al segundo trimestre de 2025. El objetivo principal será lograr un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores del sector durante los primeros meses del año.

Fuentes gremiales y de la representación empresaria confirmaron a El Cronista que en los próximos días se concretará un nuevo encuentro entre el sindicato que lidera Armando Cavalieri y las cámaras empresarias. En esta reunión se analizarán las escalas básicas, sumas y porcentajes, teniendo en cuenta las variaciones económicas que puedan afectar los salarios.

DE CUÁNTO SERÍA EL AUMENTO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO

Según adelantaron fuentes gremiales, la postura de FAECyS será firme en su reclamo por recuperar el poder adquisitivo perdido entre enero y marzo. El último acuerdo salarial, correspondiente al primer trimestre, quedó más de 3 puntos por debajo de la inflación acumulada en ese período, con un incremento del 5,1% frente a un IPC del 8,3%.

Ante este panorama, el sindicato no descarta la posibilidad de plantear una negociación que abarque una suba bimestral en lugar de trimestral. "Hay buen diálogo", aseguraron desde la organización gremial.

Vale remarcar que el gremio de empleados de comercio logró un ajuste salarial para el primer trimestre de 2025, que se implementó de la siguiente manera:

Aumento del 1,7% con los salarios de enero.

Aumento del 1,7% con los salarios de febrero.

Aumento del 1,7% con los salarios de marzo (que se cobra en abril).

Escalas salariales vigentes a marzo de 2025

A continuación, se detallan las escalas salariales para las diferentes categorías de empleados de comercio, vigentes a marzo de 2025:

Maestranza

Categoría A: $ 945.003

Categoría B: $ 947.739

Categoría C: $ 957.324



Administrativos

Categoría A: $ 955.272

Categoría B: $ 959.382

Categoría C: $ 963.488

Categoría D: $ 975.813

Categoría E: $ 986.082

Categoría F: $ 1.001.145



Cajeros

Categoría A: $ 958.694

Categoría B: $ 963.488

Categoría C: $ 969.651



Auxiliares

Categoría A: $ 958.694

Categoría B: $ 965.540

Categoría C: $ 988.136



Auxiliares Especializados

Categoría A: $ 966.913

Categoría B: $ 979.235



Vendedores

Categoría A: $ 958.694

Categoría B: $ 979.238

Categoría C: $ 986.082

Categoría D: $ 1.001.145

Si bien desde las cámaras empresarias no mostraron sorpresa ante el pedido de reunión por parte de FAECyS, se espera una negociación compleja. La inflación continúa siendo un factor determinante en la economía argentina, y el objetivo del gremio es asegurar que los salarios de los empleados de comercio no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de los precios.