Biden dijo que la viruela del mono es motivo de preocupación: “Si se extendiera, tendría consecuencias”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que los casos recientes de viruela del mono identificados en Europa y Estados Unidos son algo “de lo que preocuparse”.

“Es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias”, añadió Biden en sus primeras declaraciones públicas sobre la enfermedad.

El presidente respondió a una pregunta sobre la enfermedad cuando hablaba con periodistas en la Base Aérea de Osan, en Corea del Sur, donde visitó a las tropas antes de despegar hacia Japón, en su primera gira en Asia como presidente.

“Todavía no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo de que debe preocupar a todo el mundo”, dijo Biden. Añadió que había trabajos en marcha para determinar qué vacuna podría ser eficaz.



El asesor de seguridad nacional de Biden Jake Sullivan dijo a la prensa a bordo del vuelo a Tokio que Estados Unidos tiene suministros de “una vacuna relevante para tratar la viruela símica”. “Tenemos vacuna disponible para su despliegue con ese fin”, dijo. Sullivan dijo que se mantenía informado a Biden sobre la evolución del brote.

La viruela símica no suele identificarse fuera de África, pero para el viernes había 80 casos confirmados en todo el mundo, incluidos al menos dos en Estados Unidos y otros 50 posibles casos.

Aunque la enfermedad pertenece a la misma familia de virus que la viruela, sus síntomas son más leves. Los enfermos suelen recuperarse en dos a cuatro semanas sin necesidad de hospitalización, pero en ocasiones resulta mortal.

El virus, que provoca unas erupciones cutáneas en varias partes del cuerpo y que generalmente se cura espontáneamente, se identificó por primera vez en humanos en la República Democrática del Congo en 1970.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días. La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.



“Con la llegada de la temporada de verano (...) con reuniones masivas, festivales y fiestas, me preocupa que El Reino Unido registra infecciones diarias de la viruela del mono, pero que no están relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica, informó este domingo un responsable de la agencia británica de seguridad sanitaria, confirmando que la transmisión ya es comunitaria. “Estamos encontrando casos que no tienen contacto identificado con un individuo de África Occidental, que es lo que hemos visto anteriormente en este país”, dijo la asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), Susan Hopkins.



También este domingo se confirmaron los primeros casos en Israel y Suiza.