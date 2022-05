Baby Etchecopar polémico sobre Güemes y los nuevos billetes: "No murió de un tiro de un realista"

El periodista Baby Etchecopar en A24, hizo duras críticas a la iniciativa del presidente Alberto Fernández de presentar nuevos diseños de billetes. "Que le pongan la cara que le pongan, si no tienen respaldo no sirven para nada y simplemente es un trozo de papel para limpiarse el culo", dijo.

"Hoy los billetes argentinos no valen nada", dijo en su editorial y señaló que "cambiarles la cara a los billetes es otra tramoya más de Alberto Fernández porque no hay respaldo, no hay Banco Central, no hay solvencia, y puede ponerles la cara de Dylan (su perro) o del Papa Francisco y no valen una mierda porque estos papeles no tienen respaldo".



Añadió que somo un país vacío que inventa moneda, y con billetes que viajas al mundo y no lo aceptan. En Uruguay vas con plata Argentina y te la rechazan.

Sobre Güemes

En otro tramo de su programa, volvió sobre el tema e hizo referencia al nuevo billete de $200 que llevará la cara de Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy.

"Quiero contar algo de Güemes, que me lo contaron cuando estuve en Salta. No quiero ser irreverente pero nunca murió Güemes de un tiro pegado por un realista. Me dijo un historiador salteño fue un tiro en el culo pegado por un marido que se le gangrenó. No quiero faltar el respeto, lo digo con honestidad..., creo que fue distinto, estaba con una mujer, llegó el marido le pegó un tiro y se le gangrenó... siempre a los héroes se les van cambiando la historia", acotó.