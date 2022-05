¿Un mensaje del más allá? Lionel Messi reveló la paranormal historia detrás de su homenaje a Diego Maradona

Luego de varios meses, Lionel Messi le brindó una entrevista a un medio argentino y habló de todo: su rol en esta selección, los comentarios de Robert Lewandowski, el próximo balón de oro, la Champions del Real Madrid, entre otros temas. En particular, el jugador del París Saint Germain (PSG) se refirió a un paranormal episodio relacionado con el fallecimiento de Diego Maradona.

Solo días después del deceso del “Pelusa”, el Barcelona disputó un encuentro ante el Osasuna, por la fecha 11 de la Liga Santander. En aquella ocasión, Martin Braithwaite abrió el marcador al minuto 29, Antoine Griezmann redobló la apuesta a los 42 y Philippe Coutinho decretó el 3-0 parcial.

Sin embargo, todavía faltaba el gol de Messi, a modo de homenaje. Veinte minutos después, “La Pulga” tomó la pelota fuera del área y sacó un violento remate que se coló en la escuadra izquierda del arquero. Acto seguido, se sacó la camiseta blaugrana y dejó ver una remera retro de Newell´s, con la 10 de Maradona. El momento se viralizó y la imagen quedó grabada en los fanáticos del fútbol alrededor del mundo

Lionel Messi reveló la paranormal experiencia que vivió después de la muerte de Diego Maradona.

Lionel Messi y la paranormal historia detrás del homenaje a Diego Maradona

Casi dos años después, en diálogo con TyC Sports, el actual futbolista del PSG reveló la paranormal historia que existió detrás de ese momento. "Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté", comenzó Messi.

“’Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...’. Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección o algo", arrancó su relato.

En ese momento, llegó este momento casi salido de una película de ciencia ficción. “Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s”, reveló.

Para confirmar este insólito momento del más allá, Messi reveló un increíble detalle. “Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble”, señaló el 7 veces balón de oro.

Ya con todo planeado, contó cómo ejecutó este homenaje. "No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada. Esperé el momento para quedar solo", finalizó Messi. /Crónica