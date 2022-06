Cambiaron las fechas de pago de Anses por el feriado largo: ¿Cuándo cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará la segunda cuota del IFE 4 del Refuerzos de Ingresos a partir del 15 de junio, mientras tanto sigue con el cronograma de cobros de las prestaciones sociales que contempla un cambio por los feriados de este mes.

El organismo que dirige Fernanda Raverta contempla los feriados del viernes 17 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, y del lunes 20, que conmemora al General Manuel Belgrano y al Día de la Bandera Argentina.

- CALENDARIO DE PAGOS ACTUALIZADO -

Refuerzo de Ingresos - Segunda Cuota



DNI terminado en 0: miércoles 15 de junio

DNI terminado en 1: jueves 16 de junio

DNI terminado en 2: martes 21 de junio

DNI terminado en 3: miércoles 22 de junio

DNI terminado en 4: jueves 23 de junio

DNI terminado en 5: viernes 24 de junio

DNI terminado en 6: lunes 27 de junio

DNI terminado en 7: martes 28 de junio

DNI terminado en 8: miércoles 29 de junio

DNI terminado en 9: jueves 30 de junio



Asignación Universal y Familiar por Hijo



El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se realizará con normalidad hasta el jueves 16 y retomará el martes 21.

DNI terminados en 0: miércoles 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: jueves 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: viernes 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: lunes 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: martes 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: miércoles 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: jueves 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: martes 21 de junio de 2022

DNI terminados en 8: miércoles 22 de junio de 2022

DNI terminados en 9: jueves 23 de junio de 2022



Pensiones No Contributivas



Las Pensiones No Contributivas (PNC) no modificarán su calendario de pagos por los feriados de junio.



DNI terminados en 0 y 1: miércoles 1 de junio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 2 de junio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 3 de junio

DNI terminados en 6 y 7: lunes 6 de junio

DNI terminados en 8 y 9: martes 7 de junio



Jubilaciones y pensiones mayores a $42.178



DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de junio

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de junio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de junio



Jubilaciones y pensiones menores a $42.178



El calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones menores a $42.178 se pagará a las y los beneficiarios hasta el jueves 16 y seguirá el martes 21.



DNI terminados en 0: miércoles 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: jueves 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: viernes 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: lunes 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: martes 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: miércoles 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: jueves 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: jueves 16 de junio de 2022

DNI terminados en 8: martes 21 de junio de 2022

DNI terminados en 9: miércoles 22 de junio de 2022





Prestación por desempleo



DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de junio

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de junio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de junio



Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento



DNI terminados en todos: martes 7 de junio y miércoles 22 de junio



Asignación por Prenatal y Maternidad



DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de junio

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de junio

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de junio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de junio



Asignación por Embarazo



El cobro de la Asignación por Embarazo (AUE) contempla los feriados de junio.

DNI terminados en 0: viernes 10 de junio

DNI terminados en 1: lunes 13 de junio

DNI terminados en 2: martes 14 de junio

DNI terminados en 3: miércoles 15 de junio

DNI terminados en 4: jueves 16 de junio

DNI terminados en 5: jueves 16 de junio

DNI terminados en 6: martes 21 de junio

DNI terminados en 7: miércoles 22 de junio

DNI terminados en 8: jueves 23 de junio

DNI terminados en 9: viernes 24 de junio





Complemento para el Salario Familiar (SUAF)



En último lugar, para quienes perciban el Complemento para el Salario Familiar se estableció el calendario de pagos de acuerdo a los feriados de junio.



DNI terminados en 0: miércoles 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: jueves 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: viernes 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: lunes 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: martes 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: miércoles 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: jueves 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: martes 21 de junio de 2022

DNI terminados en 8: miércoles 22 de junio de 2022

DNI terminados en 9: jueves 23 de junio de 2022