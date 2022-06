Originarios, en contra del trazado de la nueva ruta entre Orán y Embarcación

La Construcción de la ruta entre Embarcación y Orán fue anunciada tiempo atrás pero los trazos, según estipulan la Comunidad de La Loma, de Embarcación los dejaría aislados y tomaría hectáreas de dicha comunidad.

Mirco Jonathan Neuenschwander, Secretario de la Comunidad de la Misión La Loma dijo "A este proyecto lo venimos siguiendo desde diciembre del 2021. Reclamamos que no sabíamos nada y pasaba por nuestro territorio. Seguimos con los reclamos hasta el día de hoy".

Neuenschwander, aseguró que a pesar de haber ya hechos los reclamos ante el gobierno supieron que la licitación se hizo. "Pensamos que ya no iba a seguir el proyecto y antes de ayer ya salió que esta la licitación".

Perjuicios para la comunidad

El Secretario de la Comunidad de la Misión La Loma, advirtió que este proyecto los perjudica en todo ya que hay derechos que no se están respetando "La 26.160 que es la más fuerte sobre Emergencia Territorial y tenemos la carpeta técnica y tenemos todo lo jurídico y que este proyecto no respete nada de eso, esta mal. ¿Dónde queda la lucha de todos los originarios?".

Neuenschwander aseguró que no hubo consulta previa a los originarios "No se consultó nada, vinieron e impusieron el proyecto. Después propusimos nosotros otra ruta y de ahí nuestro interés de por qué justamente por tierras originarias quiere pasar. Hay otras tierras por qué no pasan por ahí".

Adelantó que se están asesorando en materia Jurídica para presentar un amparo ante la Justicia pero advirtió "La gente igual quiere cortar la ruta, quiere ir a Grand Bourg, a la empresa, pero es feo cortar la ruta pero el Gobierno nos obliga, no les cuesta nada hablar. Siempre hablando salen buenas cosas. Ellos imponen sus ideas y nosotros quedamos como malos" concluyó por Multivisión.