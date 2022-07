Qué datos habrá que completar para mantener los subsidios de la luz y el gas

Desde este viernes estará disponible el formulario online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), la herramienta dispuesta por el Gobierno Nacional para avanzar con la segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas.

El decreto 332/2022, que dispuso la segmentación, se publicó el 16 de junio pasado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial y, con esa medida, el presidente Alberto Fernández estableció "un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva".

"Este viernes va a estar listo el registro para la segmentación de tarifas para los distintos tipos de población", anticipó la ministra de Economía, Silvina Batakis.

La segmentación de tarifas prevé tres niveles de usuarios:

Los beneficiarios de la tarifa social.

Los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada.

En el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.

En el primer caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%.

Para el nivel medio, ese incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%.

Por otra parte, la disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético del Ministerio de Economía, publicada el 30 de junio, formalizó el contenido de la declaración jurada que deberán presentar los usuarios para conformar el RASE.

A través del link https://www.argentina.gob.ar/subsidios los usuarios que soliciten mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares podrán completar sus datos para que el Poder Ejecutivo luego identifique cuáles necesitan la asistencia del Estado. El eje de la segmentación serán “los aspectos socioeconómicos de cada hogar”.

La base de datos es informatizada y su estructura estará conformada por al menos 15 ítems, los cuales podrán ser completados por la persona de manera en línea o presencial.

Nombre y apellido.

Documento Nacional de Identidad.

Número de trámite del DNI.

CUIL.

Género.

Fecha de nacimiento.

Datos socioeconómicos (ingresos netos).

Situación laboral.

Datos de contacto.

Domicilio declarado por el usuario.

Código postal.

Relación con el domicilio.

Datos del servicio de luz (consumo).

Datos del servicio de gas (consumo).

Datos del grupo conviviente (ingresos familiares).

A este registro se deberán inscribir todas las personas que aspiren a mantener el subsidio, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), Progresar y Potenciar Trabajo.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.

Finalmente, también se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre, se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

Niveles de usuarios

Segmento de ingresos altos (alrededor del 10% del total alcanzado). Son hogares que declaran reunir ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec), o tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años, tres o más inmuebles, una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En consecuencia, por su capacidad económica, estos hogares de ingresos altos tendrán una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Segmento de ingresos medios. Para ser considerados en este grupo, se debe cumplir alguna de las condiciones referidas a ingresos mensuales totales entre $ 99.677 y $ 348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec), con excepción para hogares con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad.

También se contempla si el titular posee hasta dos inmuebles, un vehículo con menos de tres años de antigüedad, con la misma excepción para conviviente con certificado de discapacidad.

Segmento de menores ingresos. Se considerarán los hogares con ingresos netos menores a $ 99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2), que no poseen un vehículo con menos de tres años de antigüedad, hasta un inmueble, con excepción para aquellos con conviviente con certificado de discapacidad.

También serán incluidos aquellos con un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), o que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o aquellos domicilios en donde funcione un comedero o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom).

La Anses habilitará turnos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pondrá en marcha un sistema de turnos para que los usuarios puedan realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios a las tarifas de luz y gas, como lo establece la segmentación tarifaria definida por el Gobierno.

Los turnos podrán ser solicitados luego que el Gobierno nacional habilite formalmente el registro, a través de la página web del organismo.

En base a las previsiones, la Secretaría de Energía dispondrá a partir del viernes en su página web el formulario para anotarse en línea en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), momento a partir del cual se podrá pedir el turno en la página de la Anses.

Fuentes de la Anses señalaron que la página web de la entidad previsional contará con una solapa específica para solicitar el turno, una vez que el registro entre en vigencia.

La justificación

El Gobierno justificó la decisión señalando que “el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares”.

“En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado”, fundamentó.

“Esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas”, se explicó en la web oficial.



Fuente: Con información de Télam e Infobae