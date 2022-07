Estaba de vacaciones con su novio, descubrió una infidelidad y su reacción sorprendió a todos: “no aguanté”

Un viaje familiar a la provincia de Chubut, que en principio parecía de ensueño, se transformó en un horror para una joven que en medio del paseo advirtió que su novio le era infiel. Tatiana Cuba, la protagonista de una historia viral y realizó su descargo en las redes sociales.

A través de un video que compartió en su cuenta de Tik Tok, aclaró que todo ocurrió en 2021, precisamente en una excursión durante sus vacaciones de verano. “Estaba en el sur con mi novio y su familia, cuando me llegó un mensaje de su supuesta mejor amiga”, explicó de forma irónica. “No estábamos en cualquier lugar, fue a punto de subirnos en un bote para conocer los delfines. Estaban sus tíos, abuelos, bisabuelos, todo el mundo”, agregó en referencia a quienes los acompañaban en el recorrido.

Tatiana explicó que, tres días antes de viajar, se contactó con la joven implicada para despejar las dudas sobre su relación. Según dijo, le preguntó si ella mantuvo un romance con su ahora expareja. Sin embargo, tardó tiempo en responderle e -inoportunamente- lo hizo en el lugar menos pensado. “Esperó el momento justo. Ella y él ya no eran amigos para aquel entonces, y pensé ‘si pasó algo, me lo va a decir’. Se me ocurrió hablarle en vacaciones, pero estaba muy insegura, no aguanté las ganas y fue un presentimiento muy fuerte”, continuó.

Tras su consulta, la mujer le afirmó que efectivamente tuvo un affaire con el joven. Una vez que lo comprobó, le pidió explicaciones a su exnovio. Toda esta situación quedó capturada en la publicación, donde la joven adjuntó las imágenes del momento exacto. En una postal, se la vio en plena discusión con él, y en la segunda, con lágrimas en sus ojos. “Ella respondió mi mensaje y me dijo ‘hola hermosa, sos muy buena, no te mereces esto, me da pena’. Me dijo que tenía razón y me dijo todo lo que pasó. Hay cosas que deduje y me lo admitió. Yo sospechaba, pero no a ese nivel”, aseguró.

En cuanto a la mayor sospecha que tuvo, contó que en una oportunidad visualizó diversos videos desde el celular del exnovio, a quien lo vio muy cerca de la otra mujer: “Siempre me decía que se juntaban a merendar y tomar mates. Pero, en la filmación, él intentaba darle besos en el cachete y hacía otras cosas muy de confianza, como si fuera la novia. Algo sospechaba, pero nunca imaginé lo que me terminé enterando”. Por otro lado, contó que anteriormente ya le había consultado si le había sido infiel por otro episodio que vivió: “Mi hermana menor en una ocasión vio un mensaje de ella en el celular de él, pero cuando le hablé a la chica en su momento me dijo ‘es mi hermanito menor, tranquila’”.

En un segundo clip, explicó que, con la joven, mantenía un vínculo por las redes sociales. Acto seguido mostró la conversación completa que mantuvo con ella: le contó, con lujos de detalles, algunas anécdotas y le afirmó que se habían besado en el 2019.

En otro posteo contó que, si bien se enojó con ella, agradece que le haya contado todo. “Antes de hablarle le había preguntado a él si fue infiel. Le dije que era su última oportunidad de decirme la verdad. Después de que vi esos videos que relaté, empecé a hacerme la cabeza y pensé ‘nada fue como él me contó’. Jamás se iba a imaginar de que ella me lo iba a admitir un montón de tiempo después. Cuando le mostré la captura de la conversación, se le cayó la cara, casi se tira al mar con los delfines”, expresó.

Por último, y respecto de cómo siguió el viaje tras esta difícil noticia y la respuesta que recibió por parte del joven, aseguró: “Me dijo que su familia le pidió que no haya peleas y que ya estaba todo pago. Intentó arreglar las cosas, me traía el desayuno. Para colmo esto pasó en el principio del viaje, que duraba un mes. Después yo careteé todo, pasee con todos ellos”. Finalmente, la relación que mantuvo por más de dos años, tuvo su final y hasta el día de hoy no mantiene contacto con él. /La Nación