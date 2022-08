Niños del comedor Enciende una Luz aprendieron de salud bucal junto a Grupo Pieve

En el marco de su sexagésimo aniversario, el grupo empresario llegó al asentamiento San Justo donde funciona el comedor y merendero Enciende una Luz, espacio apadrinado por la firma y adonde se asiste a 90 personas. Los niños aprendieron de higiene bucal y hábitos saludables de la mano de los profesionales de Pieve Salud.

Alrededor de 35 niños, niñas de la zona sudeste recibieron este sábado 30 de julio a la Cruzada Odontológica que Grupo Pieve organizó para la fecha.

Al igual que la visita realizada en el mes de abril al comedor Pequeña Dina, una comitiva de profesionales llegó ésta vez al asentamiento San Justo, lugar donde funciona hace cuatro años el comedor y merendero Enciende una Luz.

El espacio dirigido por Sergio y Gladys asiste a 26 familias, lo que demanda alrededor de 90 porciones de comida, de las cuales 65 son para niños y jóvenes.

Allí, desde primeras horas de la mañana del sábado, los niños pudieron aprender de manera didáctica y práctica aquellas conductas de higiene personal que transmitieron los profesionales. Luego, el equipo de odontólogos entregó kits de higiene dental para los niños y para los padres asistentes.

La comitiva de profesionales estuvo conformada por 12 odontólogos y odontólogas y contó con la dirección de la doctora Sara Ortiz, quien refirió a la cruzada odontológica. “Es nuestra segunda experiencia y al igual que la primera es muy significativa tanto para Grupo Pieve Salud, como para el área de odontología. Venir hasta aquí nos enciende una luz en el corazón, nos llena de alegría poder venir trayéndoles los cuidados dentales que debe tener un niño y su familia", comentó la profesional.

"Lo importante es llegar al grupo humano que lo necesita, en este caso los merenderos”

Junto a ella, estuvieron los doctores y doctoras Lorena Briones, Gabriel Cachisub, Sebastián Chiozzi, Marcela Dibattista, Tomás García Blanco, Jésica Jabif, Analía Mamaní, Alexia Soler, Nicolás Wacsman, Fernanda Yapura y Mercedes Yapura.

Por su parte, Sergio, representante del comedor, marcó que siempre es una grata sorpresa recibir estas visitas y que son aprovechadas por todas las familias de la zona. “Muchas familias no saben cómo actuar, nos sirve muchísimo aprender porque son oportunidades que no llegan a las salitas ni al barrio. Gracias a Grupo Pieve logramos subsistir, porque no recibimos aportes de otro lado”, resaltó.

En tanto, María Inés Pieve, en representación del grupo empresario, añadió: “Contamos con un grupo profesional de odontólogos que es un lujo y que nos enorgullece mucho. Esta es la segunda cruzada odontológica que hacemos, con la idea de llevar una charla sobre salud bucal a los merenderos que tenemos apadrinados. Sabemos lo difícil que es el acceso a la salud en estos momentos, esto te permite ayudar, hacer una cadena y sumar gente, porque hay muchos corazones solidarios”.

Por su parte, las familias que acompañaron a los niños del comedor agradecieron la atención y propuesta llevada adelante por Grupo Pieve.

Este año el grupo empresario cumple 60 años prestando servicios de excelencia a la sociedad salteña. Dentro de los eventos y acciones previstas se enmarcan estas cruzadas odontológicas. Su intención es acercar profesionales de la salud a diferentes localidades y comedores, además de incentivar y organizar actividades relacionadas al deporte, la salud y la convivencia.