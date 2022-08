Insólito: se negó a pagar porque "Dios la habló y le dijo que era gratis"

Desde su salto en popularidad durante la pandemia del coronavirus, los cientos de miles de usuarios en TikTok usan la plataforma para compartir bailes, recetas de cocina, anécdotas divertidas y mucho más.

Estos últimos meses, la plataforma también sirvió de herramienta para publicar hechos inusuales que pasan a diario, como la compra de verduras “sagrada” que generó polémica en la red social.

En el video que se volvió viral, un vecino graba la insólita escena que se montó en un mercado de Perú cuando una mujer se negó a pagar por su compra debido a una extraña razón: según le aseguró una y otra vez al cajero, Dios le había hablado durante su oración y le prometió que le conseguiría la mercadería gratis.

“Me la tiene que dar porque yo estaba orando y me dijo ’ve al mercado y agarra las cosas que necesitas porque yo te las voy a dar’”, exclamó casi a gritos la mujer en el polémico video.

La protagonista de la escena ya tenía su compra en una bolsa, pero el cajero se rehusaba a entregarle la mercadería sin recibir el pago adecuado.

La mujer continuó suplicando con el cajero, quien no podía creer lo que escuchaba, por más de los tres minutos que dura el video de TikTok, intentando apelar a su empatía al asegurar que “no tengo un centavo” y “mis hijos no han comido desde ayer, no tengo que comer, qué quieres que haga”.

“Dios es un Dios que provee, que ayuda, así que yo necesito que me dé la bolsa, deme la bolsa”, insistía.

Finalmente, una de las vecinas que se encontraba en la larga fila para la caja detrás de la señora se acercó al cajero y pagó por las compras.