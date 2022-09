El “Pitbull” busca hoy su “noche de campeón” e ¡InformateSalta te lleva!

"Voy a ganar por KO así me voy temprano a mi casa a cenar con mi familia”, empezó diciendo Nicolás "Pitbull" Botelli ayer en la presentación de la pelea. El flamante campeón argentino de la categoría pluma, (12-7, 4KO), se enfrentará esta noche al jujeño Juan José "Harry" Jurado (15-5-5, 1KO) en una velada denominada "La Noche del Campeón", en el estadio Delmi desde las 21 horas.

El Putbull, venció a Alan Luques Castillo y se coronó a en General Madariaga en un fallo unánime (96-94, 96-93, 98-92) y conquistó el título argentino pluma en junio de este año.

"Será una responsabilidad muy linda pelear en la catedral del boxeo salteño como lo es el estadio Delmi y ganaré la pelea para regalarle a toda la gente que me apoyó". No vengo a pasear a Salta sino a ganar y a brindar un buen espectáculo”, agregó.

Hoy, desde las 14, se venderán entradas en el Delmi: platea $800 y ring side $1.500. La cartelera también ofrecerá los combates entre José Balcedo vs. Iván Aibar, Germán Alfaro vs. Diego Cruz y Guido Márquez vs. Maximiliano Daza.

La velada boxística contará también con 4 peleas profesionales y 8 amateurs, y serán:

Cat. Super gallo (10 rounds): Nicolás Botelli (Salta) vs Juan J. Jurado (Jujuy).

Súper Welter (6 rounds): José Balcedo (Salta) vs Iván Aibar (Salta).

Medianos (6 rounds): German Alfaro (Salta) vs Diego Cruz (Salta).

Súper ligeros a 4 rounds: Guido Márquez (Salta) vs Maxi. Daza (Jujuy).