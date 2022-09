¡Insólito! Manejaba borracho y chocó a 3 autos

Cerca de las 10:45, una persona que manejaba Fiat Spazio, protagonizó un accidente en la puerta del Hospital Público Materno Infantil. Terminó dañando e impactando sobre 3 autos que estaban estacionados en calle Sarmiento.

Rápidamente llegó la Policía y personal de Seguridad Vial al lugar para constatar lo ocurrido y realizar el test de alcoholemia que arrojó como resultado positivo un valor de 1,52 de alcohol en sangre. Se labraron las infracciones correspondientes.

Uno de los autos que recibió la peor de las partes es un VW Voyage negro, que producto de la colisión, terminó subido arriba de la vereda, mientras que el auto que ocasionó el choque, perdió el parabrisas. Otro de los vehículos, recibió un golpe en el lateral trasero izquierdo.

“El chico estaba en estado de ebriedad, no tiene papeles del auto ni carnet de conducir. Ahora no sé cómo vamos a hacer porque el seguro no nos cubre nada de esto”, dijo uno de los dueños de los vehículos chocados.

Otro de los conductores contó que fue a llevar a su hija al hospital, se estacionó para esperarla y sintió el impacto que fue muy fuerte. “No sé que vamos a hacer. Me rompió la puerta, el guardabarros y la llanta que tengo que ver qué pasará cuando ande”, dijo a TodoSaltaNoticias.