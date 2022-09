Filtraron el escandaloso motivo de la separación de Wanda Nara e Icardi

Definitivamente, el nombre de Wanda Nara y Mauro Icardi vienen siendo escuchados hace ya un tiempo y lo cierto es que ahora al parecer decidieron ponerle fin a su relación. Luego de que la empresaria sea vinculada con L-Gante salió a la luz una sesión de fotos que realizó junto al cantante de cumbia 420.

El motivo por el cual decidieron ponerle punto final a su noviazgo no se sabe por el momento. Sin embargo, hay varias hipótesis sobre el tema y fue Mariana Brey quien aseguró que la hermana de Zaira viene tomando la decisión hace ya un tiempo. Finalmente, recién ahora se animó a hacerlo.

De todos modos, confundieron mucho a los seguidores, ya que mientras Wanda Nara confirmaba su separación, Mauro compartía imágenes de los chats privados que mantenía con la empresaria quien le reclamaba que por favor le atendiera el teléfono mientras le preguntaba donde estaba: “La tóxica”, escribió el futbolista junto a los chats.

Según Mariana Brey, la pareja decidió terminar, ya que fue Wanda quien decidió dar un paso al costado debido al affaire que Icardi tuvo con la China Suárez, al parecer este sería un tema que ella no supera.

Así fue como lo detalló Brey que dijo que si bien ella intentó separarse hace un tiempo, no podía hacerlo, pero que el principal motivo fue: “No pudo separar lo de la China Suárez”. De todos modos, Wanda no tomó antes la decisión, ya que si ella no lo acompañaba, él no quería firmar el contrato con Turquía.

Actualmente, los niños de la ex pareja están yendo al colegio en Estambul y la idea es que vivan en dos casas diferentes. Se espera que Wanda Nara aclare bien lo sucedido, ya que se comienza a especular y esto es algo que la empresaria no tolera, de hecho pidió por favor en redes que dejen de hacerlo, ya que hay chicos de por medio.

El explosivo mensaje de Wanda Nara minutos antes de anunciar su separación: “Por mi salud mental” /La 100