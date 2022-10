Biella, sobre las alianzas: "Vamos a estar donde todos abracen el objetivo de una Salta mejor"

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de dialogar con Felipe Biella, Presidente del partido Salta Independiente, quien rápidamente nos situó en la actualidad de su espacio: “Nosotros somos muy transparentes y creo que el que quiera saber dónde estamos, basta con ingresar en nuestras redes”.

En ese sentido, recordó que fruto de un gran trabajo realizado en el último tiempo, se relevó a través de la encuesta "Queremos Escucharte" los problemas de la provincia y se estableció no solamente un diagnóstico de todos los problemas que hay sino también de cinco ejes que consideran son fundamentales para convocar a una nueva mayoría salteña.

El político expuso las herramientas usadas y explicó hacia dónde quieren apuntar él y sus copartidarios: “Hemos evaluado también los indicadores históricos, la evolución de las problemáticas, sobre todo de los indicadores más sensibles que hay en la provincia y vemos que Salta, la provincia más rica de Argentina, hoy ocupa el último lugar, o el primero según se vea, desde el punto de vista negativo en los peores indicadores. Eso nos lleva justamente a trabajar y redoblar los esfuerzos para convocar a construir esta nueva mayoría salteña para el desarrollo".

Asimismo, Biella explica que los problemas de Salta no deben focalizarse solo en la Capital. "La verdad que cuando vos te alejas 10 cuadras, en las principales plazas de los centros urbanos de la provincia no hay agua ni cloacas. Entonces tenemos que abordar como una integralidad toda la problemática. Por supuesto hay que enfocarse en solucionar los problemas puntuales, coyunturales, pero mirando hacia el futuro, nosotros necesitamos poner ancla en determinados objetivos que son fundamentales: el orden social, la seguridad jurídica, investigación aplicada a generar valor agregado, una revolución en la educación pero siempre cuidando todos los aspectos medioambientales".

Avanzado el encuentro, Felipe Biella opinó sobre el potencial adelantamiento de las elecciones en la provincia: “Realmente el gobierno de manera unilateral y obviamente para su conveniencia claramente, no solamente eliminó la PASO que eran una maravillosa herramienta de participación ciudadana; sino que además anunció que adelanta las elecciones. Dijo el 16 de abril, hoy no están confirmadas pero sí es cierto y está ratificado que si no son en abril, serán en mayo. Obviamente buscando un beneficio que puede ser muy peligroso, institucionalmente nosotros lo vemos como una gran degradación porque imaginate que el Ejecutivo pierda en abril, tiene que gobernar hasta diciembre".

No obstante, se mostró a favor de que se separe de la elección nacional porque es fundamental que cada uno cuente el proyecto que tiene para la provincia. "Ya al eliminar las PASO tenemos mucho menos tiempo para comentarlo, entonces si además se pegaría con la nacional, las problemáticas nacionales taparán a las locales. Entonces yo lo veo bien pero de ninguna manera que se adelante prácticamente medio año. Eso me parece que solamente tiende a beneficiar al gobierno y obviamente genera un deterioro institucional”, fueron las firmes palabras del presidente del SI.

En cuanto a las alianzas y los bloques con los que Salta Independiente puede entablar algún tipo de trato, Biella expuso su elasticidad política: “Nosotros dialogamos y vamos a dialogar con todos, somos una fuerza que nos podemos sentar a conversar con todos para decirle lo que pensamos, lo que queremos y buscar coincidencias. Y lo estamos haciendo, no solamente con partidos políticos, nos estamos sentando con espacios de pensamiento, con espacios universitarios, con centros de jubilados, con centros vecinales. Nosotros ahí recabamos la información sobre los problemas para llevar las posibles soluciones a nuestro bloque de diputados o de concejales".

En el mismo sentido, indicó que "van a estar donde realmente todos abracen este objetivo de una Salta mejor". "No nos interesan las candidaturas. Lamentablemente se elige lo más conocido porque es lo más competitivo. Nosotros lo que queremos es que todos lo que formen parte de esta nueva mayoría salteña abracen estos objetivos. Que no lleguen para cobrar un sueldo ni tener un cargo o nombrar un asesor; que lo podrán hacer pero trabajando honestamente y con objetivos, con planes, con proyectos".

Finalmente, el representante del SI dio su perspectiva con respecto al caso del concejal Pitu Colque: “Es un tema que está en la Justicia, así que como somos personas republicanas confiamos en que la Justicia de manera eficiente y eficaz los resuelva para poder expedirnos en el tema. Nosotros oportunamente en el partido tomamos una decisión, el mismo día se firmó una licencia, luego se pidió la renuncia pero realmente estamos muy contentos con lo que se ha logrado en nuestro bloque", recalcó Biella para cerrar el encuentro.