Tartagal proyecta un presupuesto de $30.000 millones enfocado en agua, producción y educación

El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, destacó en el último programa de Sin Vueltas, la importancia de la planificación económica y política en un contexto de cambios estructurales a nivel nacional.

En sus declaraciones, enfatizó las decisiones tomadas a nivel provincial y municipal para enfrentar los desafíos económicos actuales, así como el impacto de las medidas implementadas por el gobierno nacional.

Hernández Berni aseguró que “la nueva política que ha implementado el Ejecutivo Nacional ha permitido y exigido que los municipios se rearmen y reformulen sus políticas de Estado”. Sin embargo, criticó la falta de vínculos con el gobierno nacional: “En este momento no hay vínculo con ningún miembro del gabinete, ni de las áreas, al menos en el interior de la provincia y hablando por la ciudad de Tartagal. El presidente Javier Milei ha cerrado la puerta de todo el gabinete nacional, ha eliminado 13 ministerios y logró que directamente los municipios y las provincias no tengan vínculo directo con el gobierno nacional, so pretexto de buscar el equilibrio fiscal”.

El jefe comunal resaltó los esfuerzos realizados en Tartagal para enfrentar esta situación. “Hemos realizado un plan financiero y económico apenas asumimos junto al gobernador Gustavo Sáenz y su equipo económico y de infraestructura. Lógicamente, teníamos que equilibrar las cuentas, la economía y las finanzas. Cuando nosotros asumimos el año pasado, el 10 de diciembre, prorrogamos el presupuesto existente de 2023. Hoy tenemos datos concretos, planificación y, en base a las ejecuciones presupuestarias mensuales y trimestrales, tenemos un panorama claro”.

Hernández Berni también ponderó la estrategia adoptada por el gobernador Gustavo Sáenz ante la falta de un presupuesto nacional. “Quiero destacar la decisión política y administrativa que ha tomado el gobernador al presentar un proyecto de presupuesto 2025 sin tener presupuesto nacional. Esto demuestra una clara planificación de gobierno, de política de Estado y económica”.

En cuanto a Tartagal, el intendente explicó que el presupuesto local se centrará en tres ejes principales: agua, producción y educación. Según Hernández Berni, “ya tenemos datos sobre la inflación prevista, la ejecución de recursos derivados y originales, y una reforma en la ordenanza tarifaria que permitirá direccionar el presupuesto hacia esos tres ejes”.

El funcionario municipal estimó que el presupuesto de Tartagal para 2025 podría superar los $30.000 millones, basado en la inflación de los últimos seis meses y las proyecciones del Ministerio de Economía. “Esto no significa recursos efectivamente devengados, sino una autorización de gastos. Nuestra meta es mantener un equilibrio financiero que permita avanzar en los proyectos prioritarios para la ciudad”, concluyó.

Las declaraciones de Hernández Berni subrayan el desafío de gestionar recursos en un contexto de incertidumbre nacional, pero también destacan el compromiso provincial y local con la previsión y la planificación como herramientas para avanzar.