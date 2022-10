La bolsa llena de plata que le mandó L-Gante a Tamara para su hija

El conflicto entre L-Gante y Tamara Báez está más encendido que nunca. En las últimas horas se viralizó un video de la ex del cantante recibiendo una bolsa con una importante suma de dinero en la puerta de la casa de su madre. Y la joven explotó al verlo.

Tamara había dicho varias veces que el cantante no le pasa el dinero necesario para Jamaica, la hija que tienen en común, por lo que desde el entorno de él decidieron mostrar con pruebas que el joven cumple.

Por eso un amigo de L-Gante grabó la situación en la que va a la casa de los padres de Tamara para entregarles dinero en efectivo. Pero la familia no aceptó la bolsa de dinero ya que consideró que no es la vía indicada para cumplir con la cuota alimentaria.

En Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) publicaron el video granado por el entorno del cantante y Báez estalló ya que en las imágenes se veía la casa de su madre.

"¿Tantas ganas de joderme? Si hay abogados de por medio, quiero paz y que todo sea como corresponde", escribió la joven desde su cuenta de Instagram, donde la siguen 1,5 millones de seguidores.

"¿Qué es esto? Se hunden solos, por Dios. Esto se arregla entre abogados. Mafias, ¿de qué peli salieron? Graban la casa de mi mamá, una falta de respeto”, disparó.

“Hoy estuvo con Jami y mirá con lo que salen ahora. ¿Qué les pasa? ¿No piensan?. Ni yo entiendo qué quieren hacer. Cansada de todo esto”, concluyó la rubia.

En detalle, en el video viralizado, el amigo de L-Gante habla desde el auto y dice: “Hoy jueves 6 de octubre a las 16.25 venimos a dejarle dinero a Jamaica de parte de Elián. Vamos a ver los padres de Tamara a ver qué pasa".

Luego, ya en la casa el joven le dice a la madre de Báez: "Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica. ¿No la agarra?”. Entonces, se escucha que la mujer le dice: “No, ustedes no tienen nada que ver”. “No, ya lo sé, ni usted tampoco, pero esto es para ella de parte de él”, insiste él.

En tanto, un amigo que se encontraba con él, agrega: “Venimos de buena voluntad, no tenemos nada que ver”. “No, está bien, yo te entiendo, pero nosotros tampoco”, responde el padre de Tamara.

Después de insistir varias veces, finalmente los abuelos de Jamaica se niegan nuevamente. “Nosotros estamos fuera de los problemas de ellos. Vos decile textuales palabras lo que le decimos: que nosotros estamos en el mismo lugar que ustedes”, señalan.

Pese a la negativa, los jóvenes les reiteraran: “Venimos por Jamaica y como él no puede llegar...Es plata para ella, no para ustedes. Para poder ver a la nena, hace un par de semana que no se la deja ver”.

“Nosotros no manejamos el tema de si se la puede llevar. Ella es la madre y él es el padre. Nosotros no te vamos a recibir nada y creo que ella tampoco porque ustedes saben muy bien cómo viene el tema. Arréglenlo como lo tienen que arreglar. Con plata no se soluciona nada”, suma el padre de Tamara. “Pero sale en todos lados pidiéndole plata”, le responde el joven.

En diálogo con Clarín, el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, contó que la joven lo llamó muy molesta cuando ocurrió la situación en la casa de sus padres.

"Se puso muy mal porque enfocaban la casa de la mamá. No lo aceptó no porque no lo necesite, sino porque no es la forma de llegar el dinero en una bolsa transparente. Es para ensuciarla", sostuvo.

"Le dije que no lo acepten. Primero porque se expone a la familia que pueden ser víctimas de robos. con el dinero y segundo porque no es la forma. Ellos tienen un letrado que se tiene que comunicar con el otro letrado y vamos acordando el tema de la cuota alimentaria", señaló el letrado.

A la vez, Merlo dijo que este martes se estaría "cerrando el tema de visitas". "Y después está el tema de alimentos y compensación económica y eso no va a ser fácil porque la otra parte piensa que se le pasa la plata a la madre y nosotros defendemos los derechos de la menor", detalló.

El abogado de Tamara dijo que consideran que "si el papá tiene un buen pasar económico, la menor debe tener el mismo pasar económico".

"Y a veces, en esta situación, la primera determinación que decide el papá es no pasar el dinero porque piensa que lo va a recibir la mamá. Pero no se dan cuenta de que ella es la que tiene que administrar a la menor, que tiene un año. Hay que hacérselo entender", precisó.

Asimismo, el abogado dijo que tuvo un diálogo con la mamá de Valenzuela. "Es una mujer macanuda, muy centrada. Le expliqué que no haga nada en contra de nadie. Pero que a mi me contrata Tamara y tengo que defender los derechos de la menor. Hay que ir solucionando inconvenientes en un caso extremadamente público", sostuvo.

Y anticipó que en el caso que no se llegue a un acuerdo, tendrán que investigar cuál es la ganancia de L-Gante. /Clarín