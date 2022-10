¡Cuidado, estafa! Si tomás un taxi desde la terminal, te cobran “un extra”

Durante la mañana de hoy ocurrió algo que asombró a un pasajero de taxi que se subió a un móvil en la puerta de la terminal, una vez que había terminado su trabajo y se dio con una tarifa diferencial debido a un “canon de pasajeros”.

Así se lo describió el chofer, y le dijo que esto es nuevo. “Me subí, le dije el destino, y cuando arrancamos me dijo que estaban cobrando este “canon de pasajeros”, que consiste en que a lo que marque el reloj al final del recorrido, tiene que sumarle $50”, indicó a InformateSalta.

Rápidamente, sacó el celular y grabó lo que el conductor le decía para consultar si esta nueva medida es legal o no. “¿Esto es nuevo?”, se escucha que le pregunta, a lo que el chofer asiente. “Es nuevo, por eso no se carga en el reloj. Está el problema de cargarlo en el reloj porque si vos me tomás en la calle y yo te quiero cobrar de más, voy a marcar con los $50, o sea que no…”, añade.

El pasajero le pregunta si esto está regulado por el gremio o por la AMT, (Autoridad Metropolitana de Transporte), a lo que responde que sí, “a esto lo autoriza la AMT”.