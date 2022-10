El Gobierno se reunirá con alimenticias para buscar un consenso y sobrevuela el congelamiento de precios

El Gobierno quiere poner algún tipo de freno al aumento de precios de los alimentos y comienza a delinear algunas estrategias que le permitan ir por ese camino. En medio de esto, ya comenzó a enviar a las empresas mensajes para mantener encuentros y allí delinear políticas "de consenso" que permitan ir acercando lo más posible los salarios con la inflación.

"A algunas nos tocará la semana que viene y a otras más adelante. La idea principal es ir armando reuniones uno a uno con las empresas, para ver de qué modo cada uno puede contribuir", sostuvieron desde una de las principales empresas del sector.

Del lado industrial, las expectativas que hay en este sentido no son grandes y, de hecho, apuntan que "esto no deja de ser más de lo mismo".

"En otro momento lo llamaron consenso de salarios y precios; esto no deja de ser lo mismo. En su momento no dio grandes resultados y no veo que ahora el efecto pueda ser otro", dijo el industrial.

En medio de esto, dentro del Gobierno hay, una vez más, dos formas de encarar este tema. La primera es la que desde un comienzo de su gestión expuso Sergio Massa. Todo llegaría a través del diálogo, y no en formato de presión, como sí ocurrió otras veces.