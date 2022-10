La modelo y actriz salteña, Micaela Ramos, cuenta como es emigrar por un sueño

A los 20 años Micaela abandonó Salta y comenzó a perseguir su sueño, ser modelo y actriz profesional. Su travesía la llevó a recorrer el mundo, hacer amigos y vivir experiencias inolvidables. Pero a pesar de todo, la familia y el calor de Salta no se olvidan.

Hace poco volvió a la Ciudad a visitar a sus allegados, momentos que retrató en sus redes sociales. Las imágenes se llenaron rápidamente de comentarios, “a medida que mostraba en redes sociales la gente de afuera se fue impactando de las cosas hermosas que tenemos y para nosotros es cotidiano”, comentó en diálogo con InformateSalta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mica Ramos Fernández (@micaramosf)

“Desde chica me gustó mucho, me fui a Buenos Aires a los 20, estuve 3 años en Buenos Aires y a partir de ahí me dieron ganas de seguir conociendo. Viendo las posibilidades me fui para México, dónde estoy hace dos años”, continuó.

A pesar de los kilómetros de distancia, es difícil estar tan lejos de Salta. “Es muy fuerte porque pasan cosas en el día a día; no puedo creer lo que crecieron mis hermanos, compartir un mate con mi mamá. Estoy haciendo lo que me gusta, pero hay que sacrificarse”, enfatiza.

A pesar de todo, “volvería a tomar la misma decisión con los ojos cerrados. Más allá de que extraño a mi familia, ellos me apoyan”, cerró.