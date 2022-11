La Orquesta Sinfónica tendrá su último concierto antes de conocer a su nuevo Director

Continúa la carrera musical que definirá al nuevo Director Titular de la OSS. Luego del concierto ofrecido el jueves pasado bajo la dirección de Gonzalo Hidalgo Ardila, la Orquesta será dirigida en esta oportunidad por Javier Más, el tercer y último finalista para concursar el cargo de Director Titular.

Se interpretará Obertura Tannhäuser de Richard Wagner, Sinfonía Nro. 6, en fa mayor, Op.68, “Pastoral” de Ludwig van Beethoven, y Sensemayá de Silvestre Revueltas. La entrada es libre y gratuita sin invitación y por orden de llegada.

Este concurso fue impulsado por el Gobierno de la Provincia de Salta mediante el Instituto de Música y Danza como autoridad se aplicación. El desarrollo del mismo contó con diversas etapas que fueron transitadas a lo largo de este año, como procesos legales y administrativos que llegarán a su fin este mes con el resultado del ganador.

Sobre Javier Más

Director, pianista y trompetista. Fue Director titular de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y de la Orquesta Sinfónica Municipal de 3 de Febrero. Se presentó en diversos auditorios de la Ciudad de Bs. As. y del interior del país con las Orquestas Académica del Teatro Colón, Sinf. Nacional, Sinf. de Mar del Plata, Sinf. de UNCuyo, Filarmónica de Mendoza, Sinf. de Rosario, Académica del Inst. Superior de Arte del Teatro Colón, Sinf. 3 de Febrero, Sinf. Nacional y Juvenil del Bicentenario. Fue interino de la Orquesta Filarmónica de Bs. As. Realiza una intensa labor como pianista de música de cámara. Egresó del Conservatorio de Gral. San Martín y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Se formó en dirección orquestal con Guillermo Zalcman y coral con Carlos Vilo. Se formó con Anton Soler, Mónica Cosachov, Costanza Davila en la École National de Musique de Pantin y Cristiano Burato en el Conservatorio de Bolzano; actualmente con el Maestro Bruno Gelber. Ganó el Primer Premio (2015) del Primer Concurso de Interpretes “Tilo Rajneri”; Tercer premio (2017) del Segundo Concurso Bienal Federal de Solistas, Segundo premio (2022) mención especial categoría Música de Cámara del Primer Concurso Nacional de Piano y Música de Cámara FIPCA. Se desempeña como docente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y del Conservatorio "Astor Piazzolla", Ciudad de Bs. As.