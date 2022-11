El drama familiar de Lionel Scaloni que golpeó a la Selección Argentina

En la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022, la Selección Argentina venció a México por 2-0 en el Lusail Stadium con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Y, luego de haber finalizado el partido, Lionel Scaloni habló en la habitual conferencia de prensa post-partido de los directores técnicos y contó el drama familiar que vivió su hermano durante el encuentro que también impactó en los jugadores de la Scaloneta.

Durante gran parte del segundo tiempo y sobre todo cuando vinieron los goles de Argentina, las emociones fueron incontenibles para el cuerpo técnico. Tras la victoria de Argentina, el DT se fundió en un fuerte abrazo con sus ayudantes, Pablo Aimar y Walter Samuel, y terminaron llorando.

“Estoy emocionado como todos, como el hincha argentino. Te emocionas y te tomás el partido de una manera que es difícil de expicar, porque la familia sufre y los amigos sufren. Es difícil entenderlo en otra cultura. No es un partido de fútbol y no pasa nada. Tendría que ser así, porque sí sería así, estos jugadores serían extraterrestres. Es muy difícil jugar estos partidos a todo o nada. Hay que transmitirles a ellos tranquilidad. No es lo mismo jugar con esta camiseta, pesa mucho más”, declaró Scaloni.

Luego, contó una situación que vivió su hermano e invitó a una reflexión entre todos los hinchas argentinos. “Es una reflexión que había que hacer a lo que se vive de estar acá. Habría que tener más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. Mi hermano (Mauro) me llamó, se fue al campo llorando y no podía ver el partido y no puede ser”, comenzó contando el DT de la Selección.

Y luego, agregó: “No lo comparto y eso mismo sienten los jugadores al salir a la cancha. Tenemos que corregirlo, intentaremos seguir por el camino de que sientan que es un partido de fútbol. Por jugar a la bolita si no va a ser siempre así, es la sensación que teníamos y es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol ganés o pierdes. Y lo importante es cómo hacés las cosas”. /Mitre