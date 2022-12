Reclaman seguridad en Castañares: “Si no hacen nada, haremos justicia por mano propia”

Un grupo de vecinos de la populosa barriada de barrio Castañares denunció que sufren a diario hechos de inseguridad y reclamó por mayor presencia policial en la zona.

Según explicaron, hay un solo patrullero para los barrios Castañares, Universitario, Parque Belgrano y 15 de Febrero. “Un solo patrullero para todo no da, aparte de eso, la iluminación no es buena y no tenemos cámaras de vigilancia, es toda una dejadez total de seguridad acá”, manifestó ante las cámaras de Multivisión.

El vecino expresó que se puede caminar tranquilo solo hasta las 22 y luego hasta los locales comerciales cierran sus puertas. “Antes se quedaban hasta las 24 horas, ahora ya no, empezaron a cerrar los comercios, porque ya se ve gente caminando, deambulando, mirándote", expresó.

"Te estudian como trabajás y no podés vivir tranquilo”

Sobre este punto, indicó que los comerciantes deben dejar perros en los locales, poner alarmas, cámaras, y rejas. “Hay que vivir encarcelado para que los demás vivan tranquilos, y nosotros no podemos vivir así”, expresó molesto.

“Estamos todo el día así, cuidándonos los vecinos uno a otros, esto no da para más”

Además, explicó que muchos tomaron la decisión de hacer justicia por mano propia. “Acá ya se está tomando justicia, porque hay comerciantes que ya han agarrado a uno, y le han quebrado el brazo”, dijo.

“Ya estábamos cansados de las olas de robos, que venían últimamente siendo, entonces ya se cansó de todo ese tema”

Por último, insistió en la necesidad de reforzar la seguridad, más aún teniendo en cuenta que están a solo metros de una comisaría, la Alcaidía, y la sede del ministerio de Justicia. “La última respuesta que tuve es que no tienen gente, no tienen móviles y parece que los policías no pueden salir a caminar, a hacer rondas”.