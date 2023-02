Escuchar a los chicos y detectar situaciones de vulnerabilidad extrema, la tarea de la línea 102

Tener voz, ser escuchados, animarse a través de un teléfono a contar o preguntar dudas, inquietudes sobre derechos, identidad, salud sexual o simplemente sentirse acompañados. Niños y adolescentes pueden encontrar la contención u orientación que necesitan llamando gratuitamente a la línea 102.

En diálogo con InformateSalta, Claudia Ramos, coordinadora de Capacitación de la Subsecretaría de Primera Infancia, indicó que la llaman “la línea de los chicos”, porque justamente fue creada y está destinada a niños y adolescentes.

“La idea y el sentido de la línea, no es que sea una línea de denuncia, salvo que haya una vulneración extrema de derechos donde hay que activar los sistemas de medidas proteccionales. Es una línea amigable”, dijo.

En este sentido, contó que desde el área de difusión organizan talleres, que se articulan con Educación, Deporte, Salud, para grupos de niños y adolescentes, cuya finalidad es que conozcan cuales son sus derechos.

“A partir de eso, hay toda una dinámica de trabajo donde los chicos participan diciendo que piensan, que creen, como se ven ellos en el ejercicio de los derechos. Y de ahí, hacemos un buzón para algunas preguntas que no se animan a hacérselas a nadie y las preguntas que salen son por ejemplo relacionadas con ESI, con una seguridad en la protección en cuanto a la educación sexual, de identidad, todo lo que es violencia, abuso. Negligencia y abuso sexual son los indicadores más elevados de la línea”, expresó.

Del otro lado del teléfono se van a encontrar con una psicóloga, formada en grooming, bullying, abuso, identidad de género, interrupción del embarazo adolescente. A la vez, se articula con todas áreas de gobierno y áreas privadas.

“La adolescencia y la infancia no están instaladas como categoría social, los chicos nos dicen que no son escuchados, que parece que no existen en casa, que su mamá no los escucha, muchas preguntas sobre depresión. Tenemos indicadores altos de llamados por suicidio adolescente. Es una línea de orientación y escucha para los chicos que están tristes, que necesitan conversar algo, que quieren comenzar una vida sexual segura. Escuchemos a los chicos para poder diseñar acciones concretas que den respuesta a estas realidades. Un indicador que se manifiesta mucho es la soledad”, detalló.

Pero también puede comunicarse cualquier vecino que sepa que un niño o adolescente está viviendo una situación de vulneración extrema, para que de esa manera se pueda dar intervención a los sistemas de protección que tienen en la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.

“Lo que estamos tratando es que llame el adulto por la vulneración de derechos del niño, pocos llaman por la vulneración de derechos de un adolescente, lo cual no está marcando que los adultos todavía no están considerados como bien vistos socialmente. El niño tiene derecho a ser escuchado, la voz de el es la que vale, no tiene que estar un adulto llamando, es romper la idea de que el niño no sabe, no puede y que no puede tampoco contar algo por un teléfono”, señaló.

Además, aseguró que es una línea nacional que funciona en Salta, Nación les brinda los fondos para financiar los recursos tecnológicos y contar con sistemas de teléfonos sofisticados con derivaciones. Y resaltó que hay hicieron los procedimientos para poder institucionalizarla y que aparezca como programa.

“Es una línea muy de avanzada para los paradigmas de infancia que se vienen, los niños como protagonistas, los adolescentes como protagonistas, pero la sociedad todavía está pensando en el niño que necesita la voz del otro para ser escuchada. Tomen la voz de los chicos, lo que nos están diciendo para el diseño de la gobernanza municipal, provincial. Y nos gustaría que cada vez sean más niños”, concluyó.