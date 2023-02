Caso Lucio Dupuy: “Hay una falsa concepción de que todas las madres son buenas”

Los abusos y la violencia extrema que llevaron a la muerte a Lucio Dupuy, un niño de La Pampa de tan solo 5 años, estremecieron a todo el país. El caso abrió muchísimos interrogantes, aunque los principales son ¿por qué una jueza dispuso nuevamente la custodia a su madre? y ¿se podría haber evitado?

En diálogo con InformateSalta, Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, indicó que la violencia es algo con lo que luchan fuertemente todos los días. Tratan de hacerle entender a los padres que un chirlo puede ser la punta del iceberg de situaciones que pueden desencadenar en un daño irreparable o como en el caso de Lucio, hasta la muerte.

“Uno de los índices más altos que tenemos, es por abuso sexual infantil. Esto nos habla de una sociedad que no ve a los niños como personas y de adultos que se creen con todos los derechos y que los niños no tienen derecho y esto no es así. Como sociedad tenemos que hacer un anclaje de lo que corresponde y lo que no en la crianza. Tenemos que tener una crianza saludable, sin violencia. Todos los problemas de violencia, empiezan en la infancia”, dijo.

En el caso de Lucio, descree que nadie haya podido detectar lo que estaba ocurriendo, principalmente el abuso sexual. “La violencia que no deja huellas, se transmite en la forma de comportamiento. Ser un niño violento es un indicador, un retraimiento o falta de atención también. Estas conductas siempre dejan huellas, no es que fue imperceptible. Para todo un entorno de ese niño, esa violencia fue perceptible, que no le prestamos atención a esos indicadores, es otra historia”, expresó.

En este sentido, fue contundente al afirmar que “tenemos una falsa conceptualización de las maternidades, que todas las madres son buenas, cuando a mí la realidad me demuestra otra cosa. Las maternidades y las paternidades se construyen todos los días”, destacó.

Y continuó “en familias que tenemos intervenidas porque hemos detectado indicadores severos respecto de la familia pero no lo suficiente como para que sus hijos pasen a dispositivos proteccionales, le damos los talleres de crianza sin violencia. Y en esos talleres, con muy grata experiencia, escuchar que esos papás o mamás te van diciendo que lo que a ellos les parecía normal o como canalizaban el enojo y como fueron entendiendo, captando e internalizando que la violencia no es la manera, que hayan cambiado la visión de la crianza, es un logro”.

El caso Thiago Quipildor, el antecedente salteño de violencia extrema

La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, recordó con tristeza el caso de Thiago, un pequeño de 4 años, quien estaba al cuidado de padres sustitutos y murió el 8 de julio de 2015 por un cuadro pulmonar agravado. El pequeño estaba desnutrido y era golpeado salvajemente por Patricia Sánchez y Víctor Senise, quienes condenados a perpetua.

“Nos pasó acá, en esta Secretaría, nos pasa, yo estoy todo el tiempo pendiente de mi personal porque también tengo situaciones complejas, en estas situaciones tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos, en el largo de este tiempo, alguien vio estas cosas. Si no tenía marcas visibles, hay muchas cosas que quedan marcadas y más en situaciones extremas como estas”, manifestó.

El trabajo de Primera Infancia en Salta

Antes de hablar puntualmente sobre como es el funcionamiento de la Secretaría, es necesario diferenciar las normativas de cada provincia. En el caso de La Pampa, tienen un abordaje diferente e intervienen únicamente a pedido de la justicia, pero en Salta es totalmente diferente.

“Nosotros tenemos la ley 7970 y que dice específicamente que nosotros somos autoridad de aplicación, tenemos determinadas competencias específicas sin perjuicio de las judiciales. Actuamos de oficio, actuamos por pedido de intervención de escuela, de la policía, de establecimientos de salud, de un 3°, de una llamada por la 102, de una nota que nos presentan. Nuestro espectro de actuación tiene muchas bocas de ingreso y nosotros frente al conocimiento de vulneración de derechos, tenemos la obligación de intervenir”, explicó.

Por ejemplo, si Lucio hubiera sido salteño, el hospital que lo atendió hubiera advertido la situación e inmediatamente Primera Infancia hubiera intervenido, tomando las medidas que correspondan, como la no entrega a las personas con las que estaba conviviendo hasta tanto se hagan las averiguaciones del caso.

“Nosotros teléfono de emergencia, las 24 horas, los 365 días del año, destinado a instituciones en donde cuando pasa alguna situación, nos da inmediato aviso. Tenemos un sistema de alertas que ante la manifestación de vulneración de derechos o la advertencia de un 3°, ajeno a la familia, por ejemplo, los vecinos, inmediatamente actuamos”, señaló.

Finalmente, subrayó la importancia de que la sociedad de involucre. “Muchas veces la gente no se anima a intervenir, por miedo a represaría, esto pasa un montón y sigue pasando. Hay mucha gente que se calla, que también tiene una visión respecto de las infancias, que es de otra época. Hablan de niños pequeñitos con derechitos, cuando en realidad son personas con derecho. Entonces hacen la ponderación del chirlo corrector. No corresponde que el adulto vulnere”, concluyó.