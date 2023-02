Dura crítica de una joven de 23 años a Libertad Avanza, acusó que se manejan con favores sexuales

A través de RadioConVos el periodista Ernesto Tenembaum dialogó con Mila Zurbriggen, una joven militante del partido Libertad Avanza que se mostró muy dura con el espacio que tiene como referente a Javier Milei. La joven de 23 años acusó que "se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales".

En esta línea apuntó: "En Libertad Avanza no hay mesas donde decidan las cosas, no hay organización, se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales".

[#YAQPA] 🗣️ @milazurbriggen denuncia mesianismo y favores sexuales en el movimiento de Milei.



"Como mujer de 23 años, aunque no comparta nada con el feminismo, no me parece correcto. Me parece una práctica de la casta", continuó.

Zurbriggen criticó, además, que no se les da un espacio a los jóvenes que lo buscan y que hacen las mismas cosas que la casta a la que tanto critican.