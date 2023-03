Terrible accidente en un colectivo: “La puerta me arrancó el dedo”

Una mujer realizó una grave denuncia contra un chofer del corredor 2B, luego que perdiera un dedo a causa de un accidente que sufrió cuando intentaba abordar la unidad el 10 de enero pasado en el Barrio Floresta.

Según detalló a Con Criterio Salta, al parecer el chofer puso en marcha el colectivo antes de que ella pudiera terminar de subir. “La puerta me arrancó el dedo. Cuando yo veo que me sacó el dedo le dije que me hizo, y él no hacía nada, yo tuve que sacar la parte del dedo que quedó pegado en la puerta, mientras gritaba y le decía que me ayude”, dijo Zilda, la damnificada.

La mujer sostuvo que un pasajero pidió que la lleven al hospital, pero el chofer no reaccionaba, por ese motivo el joven decidió acompañarla hasta el nosocomio.

"No la voy a dejar sola señora, cálmese, me dijo el joven", expresó y aseguró: "Mi vida cambió totalmente, no puedo hacer nada, es una situación que no puedo explicar".