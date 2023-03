Psicólogos preocupados por “intrusos” que ofrecen tratamientos sin ser profesionales

La vicepresidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta, Silvia Arias, se refirió a la práctica de personas que sin tener matrícula, ofrecen tratamientos y servicios propios de un profesional, poniendo en riesgo la salud física y psíquica de los pacientes.

De acuerdo a lo que explicó Arias, el “intrusismo” se refiere a cualquier actividad de alguien que no es profesional pero hace alguna actividad relacionada o que es de las incumbencias de alguna profesión. Por ejemplo hay intrusismo de los profesionales de la nutrición, gente que no son nutricionistas y sin embargo hacen planes de alimentación para deportistas, gente que no es kinesiólogo y hacen intervenciones relacionadas con el masaje terapéutico.

En la rama de la psicología, cada vez hay más personas que no tienen la profesión y llevan a cabo actividades relacionadas con las incumbencias propias de un psicólogo. “Estamos preocupados porque hay muchos que ofrecen servicios como orientación vocacional, o actividades relacionadas con el desarrollo de la personalidad, están incursionando en un terreno que no les corresponde y que no está avalado. A veces se utilizan metodologías que no tienen una validación científica y se desconoce el efecto que puede producir en las personas”, dijo.

La mujer dijo en FM Profesional que les preocupa “no solo en referencia al ejercicio profesional sino que también en relación a las consecuencias que puede tener en la salud de las personas. A veces las consecuencias pueden ser mucho más importantes de las que nos imaginamos”.

Los casos más frecuentes de intrusismo se muestran en situaciones como entrevistas clínicas, orientación vocacional, desarrollo personal, terapias individuales, parentales y de parejas, entre otras. “En la clínica a veces nos llegan pacientes muy alterados diciéndonos que hicieron determinada “terapia” y en algunos casos les dicen cosas altamente traumatizantes”, manifestó y recomendó consultar siempre con un profesional.