La hermana de Marcos confesó por qué está preocupada por su salud

Valentina la hermana de Marcos de Gran Hermano se convirtió sin dudas en la más querida del programa. De hecho, la joven fue la última en abandonar la casa por la decisión del público. Ahora bien, tras la salida la joven de Salta habló de su hermano.

Súper sincera, Valentina contó que está preocupada por la alimentación de su hermano: "Ahora lo veo mejor, más tranquilo. Antes de salir, me dijo que estaba más tranquilo y con mucha paz. Espero que siga así. Yo tuve una charla con él dentro de la casa en la que lo veía bajo de energía y que me preocupaba".

"Él me dijo que sí porque estaba con el tema de que no podía dormir con el tema de la alimentación, que es algo que baja las energías. Entonces le di un pequeño consejo y le dije ‘si no te estás alimentando y durmiendo bien, entrená menos y no hagas ayuno’", agregó.

Y continuó súper sincera sobre el tema: "Y después me dijo ‘Gracias, porque yo no me estaba dando cuenta de eso’. Quizá en su rutina de cuidado no se da cuenta de esas pequeñas cosas. Yo creo que hoy en día no está con ese trastorno”.

La hermana de Marcos habló sobre su trastorno

La joven hermana de Marcos que estuvo varios días dentro de la casa más famosa del mundo sorprendió a todos al hablar sobre el pésimo momento que vivió su hermano hace varios años por un trastorno alimenticio que sufrió el hermanito.

"Creo que todos nos autoexigimos, y sobre todo cuando estamos pasando por una experiencia así, enfrente de mucha gente. Yo creo que se lo va a quedar él, y si en algún momento lo quiere contar, lo va a hacer. (…) Yo le dije ‘está bien equivocarse, y todo a su tiempo’. Cuando tengamos el momento par a hablar las cosas, lo vamos a hacer”, finalizó. /Paparazzi