Investigan la denuncia contra un hogar de Tartagal: “Acá no se tolera el maltrato infantil”

Luego que se conociera una denuncia mediática sobre maltrato que recibirían los niños del hogar del Niño Padre Gualterio Ansaldi de Tartagal, por el que hicieron abandono tres chicos, de distintas edades, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, tomó intervención, está realizando la investigación correspondiente, aunque fueron contundentes al afirmar que no se tolera ningún tipo de violencia.

En diálogo con InformateSalta, su titular, la doctora Carina Iradi, aclaró en primera instancia que no se trata de una fuga, porque estos espacios proteccionales no son ni de internación, ni cárceles, sino que se cierran por seguridad y lo que ocurrió es un abandono del hogar. Aseguró que los 3 rompieron una ventana para salir, y por eso se hablaba que estaban con sus manos ensangrentadas, uno de ellos ya fue habido y a los otros dos los continúan buscando.

“Los hogares proteccionales son espacios estatales en donde se gestiona la mayor normalidad posible. Van a escuela, se hacen actividades recreativas, se acompaña su desarrollo de salud, integral, las actividades extracurriculares. Muchos ingresan a situación de adoptabilidad y en donde lo ideal es que puedan ser adoptados para que tengan su derecho de vivir en familia”, dijo.

En este sentido, destacó que no es el primer caso que se registra y que hay un protocolo que se activa, que implica una denuncia policial, comunicar al juzgado, a la Asesoría de Incapaces intervinientes para que sea prontamente habido.

“Tanto nos preocupa que estamos solicitando a Seguridad que tenga un protocolo especializado para nuestros niños. Cuando son niños y adolescentes institucionalizados a cargo del Estado, con mayor razón hay incertidumbre. Pedimos que nos ayuden a que seamos más eficientes con los datos que aportamos de nuestra propia investigación. Necesitamos que los encuentren rápido”, expresó.

Puntualmente sobre este caso, detalló que no recibieron una denuncia formal, sino que tomaron conocimiento por los medios, pese a ello, se investiga y se arma un protocolo. “Yo personalmente radiqué el año pasado denuncias contra personal de esta Secretaría. Acá no se tolera el maltrato infantil. Nosotros somos espacios de restitución de derechos, con lo cual frente a cualquier situación, todo se investiga”, manifestó.

Asimismo, contó que el subsecretario de Niñez, Cristián Eloy López Traficando, viajó hasta Tartagal para hacer un análisis pormenorizado. “A veces muy livianamente se dice acá hubo maltrato, a ver, que pasó, como fue el hecho, en que horario fue, quienes estaban presentes, todo esto se investiga y se hace un expediente. Y de esta investigación o cuando los chicos son habidos dicen ‘la seño me hizo tal cosa’, descargo, y si corresponde, desvinculación”, explicó.

En el lugar, lo que se hace es entrevistarse con los equipos técnicos, que hacen el primer abordaje, con los jefes de hogar y las operadoras que estaban en ese momento. “Se le pide el informe, porque si uno le consulta a los niños sobre lo que ya le consultaron, los estoy vulnerando. La orden de abordaje inicial frente a cualquier tipo de situación es de los psicólogos y trabajadores sociales. Ante cualquier hecho inusual, se recolecta las pruebas, se inicia un sumario administrativo preventiva y se emite el correspondiente acto que da comienzo al sumario y el apartamiento del cargo. Acá se investiga”, indicó.

De igual manera, esperan la entrevista de los equipos con el chico que ya fue encontrado, para poder tener un panorama más completo sobre los motivos de su abandono y de qué fue lo que pasó.

“Si me preocupa, la alta desconsideración que hay para con el espacio, porque no son exclusivos de un secretario, de un delegado, son de los chicos. No podemos ir a patear las puertas, a estigmatizar a los hogares. Tenemos que pensar que no son personitas con derechitos chiquitos, son seres humanos y yo tengo la obligación de respetarlos. En función de ese respeto, nosotros tenemos protocolos que dicen usted actúa hasta acá”, afirmó.

Sobre este punto, aseveró que hay una ley que prohíbe expresamente que los chicos estén en contexto de encierro. “Muchos entienden que se nos escapó, y no, hizo abandono, no se fugó, no están presos y no están ahí porque ellos quisieran. A ellos les encantaría tener una familia que los ame, que los contenga, que se preocupe. El trabajo de esta Secretaría no es entendido por muchos actores sociales, no solamente por las personas, sino por otras instituciones, acá falta mucha corresponsabilidad. Dicen niños y adolescentes y parece que fueran de un órgano específico, de la Secretaría de Niñez, cuando todos, en todos los ámbitos somos corresponsables de esas infancias y adolescencias. Absolutamente todas las instituciones somos corresponsables”, concluyó.