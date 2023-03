Denuncian maltrato en un hogar de Tartagal, tres niños corrían por la calle con sangre en sus manos

Durante el fin de semana surgió la denuncia sobre maltratos en el hogar del Niño Padre Gualterio Ansaldi de Tartagal. Resulta que una vecina y tía de un niño institucionalizado fue quien vivió en carne propia el pedido desesperado de tres menores, entre esos su sobrino, que habían huido del hogar al ver como golpeaban a otra menor y le aseguraban que esto pasaba siempre con "las seños", celadoras que deben cuidarlos.

"Fui a comprar un sándwich tipo 11 de la noche, iba en la moto, en eso que iba pasando encontré tres niños corriendo y me frenaron. En uno de esos estaba mi sobrino, lloraban desesperadamente. La nena con las manos sangrando, con vidrios en sus dedos. Les pregunté dónde iban? me dijeron que se fugaron del hogar porque le estaban pegando a un niño y que esto no venía de ahora".

La mujer aseguró ante Activa2 que quienes les pegan son las chicas que cuidan a los niños. "Los chicos le llaman seño porque las chicas que cuidan ahí se hacen llamar seños. Estaban pegando a una nena de 11 años, empezó a gritar, salió la nena a defenderla, les querían pegar a ellos tres y se dieron a la fuga y les advirtieron que iban a contar todo lo que hacían".

Pidió que la justicia tomo cartas en el asunto y se hagan eco de lo que sufren y sufrieron dentro del hogar "Sé que hay muchos casos de chicos que salieron del Hogar, pero que vivieron en él y fueron abusados. Tengo conocimiento que fueron abusados en el hogar tanto físicamente, sexualmente y psicológicamente. Yo quiero que ellos salgan hablar, porque no es justo lo que esta pasando".

Imploró celeridad para dar con el paradero de los menores, ya que no se sabe donde se refugian. En el caso puntual de su sobrino darle el cuidado a algunas de las tías, cosa por la que se viene luchando hace aproximadamente 6 años.

Antecedentes.

Durante diciembre del año 2022, hace apenas 3 meses se conoció un trágico hecho en el mismo hogar de niños, Padre Gualterio Ansaldi que le costó la vida a un bebé de tan solo 11 meses, el cual se habría ahogado tomando la mamadera.

En ese momento desde la institución no se conocieron detalles ni explicaciones por el hecho, como así tampoco desde la Justicia se conoce algún tipo de investigación al respecto.