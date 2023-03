Cantante se lanzó al público desde el escenario y nadie lo atrapó: video

Sergio Galliani, líder de la banda peruana Chabelos, se tiró del escenario para emular a las viejas estrellas de rock, pero el truco le salió muy mal: se estampó contra el suelo porque nadie lo atrapó. El video del momento se hizo viral.

El actor y cantante de 56 años pasó el papelón de su vida. En su última performance en vivo, Galliani se descontroló y saltó al campo para que la gente lo atajara y lo llevara en alzas. Sucedió todo lo contrario.

Para que el músico no los golpeara con su caída, muchos de los presentes se hicieron a un lado, dejando que Galliani cayera de panza al piso. Otros, eso sí, intentaron -en vano- atraparlo en el aire.

Luego de la fuerte caída, sus fans lo levantaron y lo subieron nuevamente al escenario, en donde conversó unos instantes con su compañero Giovanni Ciccia.

el hecho de que sergio galliani se lanzará y nadie lo agarrará es de las cosas más graciosas que he visto pic.twitter.com/VlRGOPZ3MO — Oe Arnold! (@arnoldsuarezg) March 20, 2023

La banda

La caída se dio en un contexto... permitido. La banda Chabelos se caracteriza por mezclar humor y rock, así que este gag ¿improvisado? les vino bien a sus integrantes, sobre todo sabiendo que Galliani no sufrió lesiones graves.

Durante sus shows, Ciccia y Galliani suelen hacer performances estrambóticas, así que lo sucedido en el show podríamos decir que no fue tan out of context.

La banda fue creada en 2001 por los dos actores anteriormente mencionados y Paul Vega -ya no está más- para “desestresarse” y demostrar que la edad no es un impedimento para ser una estrella de rock.

Con una breve pausa en 2009, Chabelos lanzó 5 álbumes de estudio (uno que recopila sus grandes éxitos).

¿Quién es Sergio Galliani?

El protagonista del video viral es un artista polifacético: actúa, canta y es presentador televisivo. Sus plataformas son varias: tiene decenas de participaciones en series y programas televisivos, así como también en películas y obras de teatro.

En los años ochenta desarrolló su carrera en las tablas y luego ingresó a la televisión en la telenovela Natacha. Para el ‘91 ya era un actor reconocido en su país.

Como dato curioso, se puede destacar que en 2006 entró al Libro Guinness de los Récords Mundiales al permanecer 47 horas y 10 minutos seguidas conduciendo el videochat más largo de la historia, en los estudios de Terra Perú. Todo un personaje.