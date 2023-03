“JxC Salta es el único frente provincial que tiene claro qué modelo de país quiere”

Así lo manifestó Matías Posadas, candidato a intendente de Juntos Por el Cambio Salta, quien dialogó con radio CNN Salta sobre algunos ejes sobre los que trabajará el frente electoral durante los próximos 45 días.

“Estamos conformes, logramos el objetivo establecido en el acta acuerdo que realizamos entre la Unión Cívica Radical, el Pro y el Frente Plural de armar listas únicas prácticamente en todos los departamentos. Hicimos un enorme esfuerzo porque en estas elecciones no hay PASO, yo creo que fue un grave error eliminarlas y hoy vemos la enrome cantidad de listas, creo que eso ha bajado la calidad institucional y democrática en Salta”, dijo.

Posadas señaló que en Capital, además de haber presentado la fórmula de gobernador y vice, que la encabeza Miguel Nanni junto a Virginia Cornejo, “hemos conformado una sola lista en la categoría de diputados, en la categoría de concejal y en la de intendente. Entendemos que eso le da fortaleza, le va a simplificar a la gente la posibilidad de elegir”.

Con las listas de candidatos oficializadas, la campaña iniciará formalmente el 14 de abril, sin embargo ya se escuchan propuestas y se puede ver a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas dialogando con vecinos en busca de votos.

“Ahora empieza el tiempo donde la gente de a poco comienza a prestar atención, a escuchar las propuestas que más les interesan. Lo que a la gente le interesa es saber cómo van a pavimentar las calles de su barrio, como van a trabajar para hacer más eficientes los recursos del municipio, cuáles van a ser los proyectos de la provincia y en el marco de qué proyecto de país”, manifestó.

En éste sentido, Posadas aseguró que Juntos por el Cambio Salta es el único frente de estas elecciones provinciales que además tiene claro qué modelo de país quiere.

Respecto a los ejes de trabajo, Posadas analizó que una de las principales quejas es que no se ha priorizado la obra pública. "No hubieron obras de envergadura en estos casi 4 años de gestión y eso tiene que ser lo principal para definir un presupuesto que permita tener obra pública que ordene el tránsito, en los barrios falta pavimento, no se ha logrado ni siquiera un esquema ordenado que permita mantener las calles en buen estado, que haya un crecimiento ordenado”.

Sobre los tarifazos, el candidato cuestionó que los impuestos subieron más que la inflación. “Hay que administrar mejor, hay que generar una simplificación a nivel impositivo, hay mucha gente que no paga impuestos y debería pagar, hay gente que paga más de lo que debería. Hay que generar una equidad tributaria, redefinir prioridades y tener un sistema de impuestos y de tasas que tenga que ver con la capacidad de los vecinos de pagar los impuestos”.

Finalmente, respecto a la seguridad, Posadas indicó que la municipalidad puede ayudar mucho en ésta materia “contribuyendo con el desmalezado, que no haya baldíos y lugares que generan inseguridad en los barrios, mejorando la iluminación, ayudando a la policía de la provincial”.