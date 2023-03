VIDEO: El salteño José Andrada hizo llorar a Scaloni y a varios jugadores en el homenaje de la Conmebol

Lionel Scaloni recibió junto al resto de los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina las réplicas de los tres trofeos que ganaron con la Albiceleste y no solo agradeció a la CONMEBOL por el homenaje, sino también a sus jugadores por haber hecho todo lo posible dentro del campo de juego.

"Gracias por el regalo, agradecimiento a estos que están acá (en referencia a los jugadores de la Selección Argentina) porque sin ellos no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos, nosotros somos entrenadores porque ya no podemos jugar más al fútbol. Es la única realidad. Me encantaría estar donde están ellos", comenzó diciendo el conductor de la Scaloneta.

"Intentamos aportarle desde lo que creemos que necesitan para que puedan exprimir su fútbol. Coincido plenamente que Argentina -no solo en Argentina sino con toda Sudámerica detrás y te puedo decir que tanto otros países- esta Selección había contagiado un montón de gente con su furor, sus ganas de jugar y ganar", declaró.

El discurso que emocionó a Lionel Scaloni en el homenaje de la Conmebol

En la ceremonia, José, un fan de Salta, con su agradecimiento a los campeones hizo emocionar a Scaloni y Enzo Fernández hasta las lágrimas. /A24