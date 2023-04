“Chicho” Mazzone, candidato a intendente: “La mayoría del pueblo se oponía”

El ex intendente de El Bordo, Juan Rosario “Chicho” Mazzone, condenado por corrupción de menores luego que se hicieran públicas una serie de fotografías en las que se lo puede ver en ropa interior acompañado de una jovencita, finalmente podrá presentarse nuevamente como candidato.

En diálogo con InformateSalta, Raúl Martínez, quien también fue intendente de la localidad y competirá nuevamente por el cargo, intentó evitar entrar en la polémica, aunque consideró que la decisión le parece mal.

“La verdad que mucha gente, la mayoría se oponía, sobre todo las mujeres, pero eso depende del Tribunal Electoral, así que participe y la gente decida. Con su candidatura, se van a repartir más los votos”, dijo.

En este sentido, Martínez confirmó que también peleará por la intendencia y recordó que en las elecciones pasadas logró ganar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero en las generales perdió por la mínima diferencia.

“Ahora me he vuelto a presentar porque me pidieron que participe, yo no me desespero, ya que estoy participando, voy a tratar de ganar, pero tampoco no es mi ambición continuar, la situación está mala. Yo trabaje muy bien, gracias a Dios, he mejorado el pueblo, mucha gente está conforme, pero la situación está cada vez más complicada y no sé si se va a poder hacer lo que yo hice, porque está difícil”, expresó.