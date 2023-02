Mazzone quiso volver a la política pero confirmaron su condena por corrupción de menores

Juan Rosario “Chicho” Mazzone, el ex intendente de la localidad de El Bordo, que en enero de 2015 fue protagonista de uno de los escándalos judiciales de mayor impacto mediático, tanto a nivel provincial como nacional, quiere volver al cargo del que fue destituido luego de que se filtraran fotos suyas en una piscina de su casa, con un diminuto calzoncillo en una fiesta con chicas menores de edad; pero esto fue desarticulado tras la confirmación de la condena.

Por ese hecho, fue condenado a tres años de prisión condicional, sentencia que se conoció el 17 de febrero de 2017 y fue dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio. Mazzone, a esa altura ya había dejado de ser el jefe comunal, cargo del que fue destituido el 14 de enero, a días de que estallara el escándalo.

El 17 de septiembre de 2017, el mismo año en que fue condenado, la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por los jueces Eduardo Barrionuevo y Rubén Arias Nallar, rechazaron una apelación interpuesta por la defensa de Mazzone, quien reclamaba la absolución.

En su fallo, los jueces dijeron que las objeciones planteadas por la defensa se reducían “simplemente a una valoración distinta de los elementos probatorios tenidos en cuenta en la sentencia, sin que ello alcance para conmover la solidez de la fundamentación del fallo”.

Agregaron que “las versiones aportadas por las entonces menores de edad durante el debate son las que deben prevalecer sobre otras, ya que el testimonio prestado en el juicio es la prueba propiamente dicha. Además, es ese el momento en que la defensa puede zanjar las dudas que le surgían a lo largo del relato”.

Pero para que no le quedaran dudas al ex intendente de su situación, destacaron que “atenta contra el normal desenvolvimiento sexual de un menor el permitir, no impedir o incluso mostrar indiferencia, que cinco mujeres (cuatro de ellas menores de edad) ingresen en una pileta en ropa interior, en el contexto de un asado con una fuerte presencia masculina de edad adulta y a altas horas de la noche…”.

Respecto a lo que pusieron como excusa el hecho que desconocían la minoría de edad de las víctimas, sostuvieron que “el comportamiento de las menores en todo momento dejó en claro la falta de madurez psico-física y sexual para entender lo que ocurría. En ese sentido agregaron que son los adultos los que deben asegurarse de estar frente a una persona con plena capacidad para comprender la sexualidad y decidir maduramente respecto a ello, no es suficiente manifestar que se supuso la mayoría de edad”.

Nuevo planteo

Con la mira ya puesta en este año electoral, Mazzone instruyó a su defensa que insista con un nuevo planteo, esta vez ante la Corte de Justicia, ya que, al parecer, quería encarar la campaña electoral con un fallo favorable, al menos, lo suficiente como para enfrentar las acusaciones por su pasado como corruptor de menores.

A propósito, para hoy se espera una marcha de organizaciones feministas, quienes convocaron a sus seguidores frente al Tribunal Electoral a fin de manifestarse en contra de la candidatura del ex intendente, quien ya hizo conocer su intención por competir por ese mismo cargo en las elecciones de mayo próximo.

La Corte de Justicia, ya experimentada en estas jugadas, se apresuró y el 13 de febrero pasado dictó un fallo, a través del cual rechazó la impugnación presentada por la defensa de Mazzone, con lo cual desactivó la coartada del ahora candidato, quien probablemente esperaba endilgarse a la señora de la balanza la demora en resolver su causa.

En un fallo, al que tuvo acceso InformateSalta, los jueces Sandra Bonari, Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar, de la Sala II de la Corte, fueron durísimos con su respuesta al ex intendente, pues ni siquiera avanzaron con el análisis del fondo de su pedido, ya que el recurso tenía groseros errores que impidieron su admisibilidad.