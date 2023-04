"Inmobiliarios hablan con propietarios para que no pongan viviendas en alquiler"

En medio de la reavivada discusión respecto a la Ley de Alquileres a nivel nacional, InformateSalta dialogó con la referente de Inquilinos Unidos, Natalia Soraire quien comentó que "no es que la ley no funciona, lo que no funciona es que el gobierno no salga a defenderla".

"Creo que esto de hacer noticia sin Boletín Oficial nos deja a todos en una incertidumbre porque hay muchas cosas que están pasando, no hay nada que este protegiendo a inquilinos y nos genera mucha ansiedad porque muchas personas pueden perder su techo", sostuvo.

Es por esto que "a nivel nacional estamos generando pedidos de audiencia, queremos que el presidente o Massa nos atienda. Somos muchas organizaciones que estamos trabajando por un sector vulnerado".

"Hay puntos de la leyes que no benefician al inquilino pero no creemos que tenga que haber una suspensión. Si tendría que haber algunos cambios que los podemos debatir. Creo que especular con los derechos de los más vulnerables es un claro mensaje de que están con las Cámaras Inmobiliarias y no con los de abajo", apuntó.

Antes de finalizar acusó a los inmobiliarios de especular y "son ellos los que piden a los propietarios que no pongan las viviendas en alquiler".