Forestello: “Tenemos que mejorar como equipo”

Gimnasia y Tiro y Central Norte no se sacaron ventaja y empataron 1 a 1, en el partido correspondiente a la sexta fecha, en el estadio Gigante del Norte.

Luego del empate el técnico Rubén “Yagui” Forestello, en diálogo con InformateSalta habló del clásico. “Fue parejo en el primer tiempo en algunas acciones y en el segundo tiempo cambiamos y fuimos en busca de todos. Se hizo un gol hermoso. No se pudo dar vuelta resultado, estábamos jugando el clásico y es bueno no perderlo. Me hubiera gustado ganar”, aseguró.

Sobre la falta de juego en los primeros 45 minutos. “Tuvimos la más clara al principio y teníamos que arriesgar. Tenemos que seguir trabajando para que nos suceda. Porque vamos a buscar el partido y porque todavía no somos el equipo que tenemos que ser. Evidentemente cuando estemos totalmente sólidos, no vamos a estar en mitad de tabla, vamos a estar mucho más arriba”, dijo.

El entrenador aseguró que son fuerte de local y se refirió a su próximo compromiso de visitante. “Siento que somos fuerte de local y vamos a ver cómo le encontramos la vuelta ahora que tenemos un partido importante en donde no tenemos tiempo de relejarnos y saber que tenemos que ir a buscar un resultado y que se puede lograr traer los tres puntos que necesitamos de visitante para tener confianza”, expresó.

Por último, destacó la figura y presente del “Pollo” Rojas en el equipo. “La verdad que una evolución que se manifiesta desde el primer día que lo conocí y me da felicidad. Gente joven y tiene ganas, tiene que tener esa oportunidad. No le había ido bien en 9 de Julio de Rafaela, sin embargo, hoy lo volví a poner y estoy totalmente convencido que le va a ir bien. Hay que ir despacio y llevarlas por el camino de donde vienen con humildad y paso firme. Me causa felicidad que le vaya bien. Pero nosotros tenemos que mejorar como equipo y el próximo fin de semana sumar como corresponde”, finalizó.