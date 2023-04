Millonario robo a un local de celulares en Tartagal

Durante el fin de semana un millonario robo sacudió a Tartagal. A través de VideoTar, Máximo, el propietario de un local comercial relató que se llevaron varios celulares de su negocio.

Por el hecho, hay un detenido. "Es el tipillo que lo fui a denunciar hace una semana porque quiso entrar", dijo Máximo que luego aseguró que esta persona "se dedica a robar con los hermanos, dicen que estuvo preso y tiene varias denuncias".

El comerciante sostuvo que presentó distintas pruebas y que en un operativo policial recuperaron algunos celulares que se encontraban en la casa del joven al que acusa.

Lo robado equivale a aproximadamente 2.500.000, "faltan teléfonos nuevos y accesorios". Esta no es la primera vez que es víctima de la inseguridad. "Me reventó el vidrio y me robó ocho o nueve cosas hace una semana", expresó.

"Si lo sueltan yo me voy a ocupar de no que no ocurra de nuevo, de alguna forma hay que solucionarlo, yo me voy a encargar. Voy cambiando 3 vidrios y cada uno sale 80.000. No son ladrones que andan con pistolas, son picheros que se juntan y roban", finalizó.