Eliminación de la moratoria previsional y trabajadoras de casas particulares en alerta

El Gobierno argentino confirmó que la moratoria previsional terminará el 23 de marzo de 2025. Esta medida implica que a partir de esa fecha, no será posible regularizar las deudas previsionales.

Frente a esta situación, las trabajadoras de casas particulares están en alerta y Ana Díaz, representante, dijo a Profesional que "la preocupación es en general pero tomamos la punta con referentes de otras provincias como Entre Ríos, San Luis, Córdoba, San Juan, La Pampa y nosotros desde Salta".

"Es un perjuicio para todas las mujeres en general pero sentimos que para nosotras es aún peor", indicó. Además, agregó que "la mujer que no tiene los aportes en regla, no es porque no haya trabajado, sino porque los empleadores no le aportaron como correspondía. Es decir que no cumplieron su deber como empleador".

Por otra parte, Díaz sostuvo que "en el último censo solo 45.000 personas declararon ser trabajadoras de casa particular y hay registrados 10.000, es una vergüenza que nos hayan quitado la ventaja para exigir la regularización de la situación laboral".

Por último, la representante indicó que "el 23 de enero habrá una reunión en la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares pero todavía no se sabe si será para anunciar una nueva paritaria u otro tema en particular".