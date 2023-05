Aumento a jubilados: "Todo queda lejos de acuerdo a la situación actual"

Ayer miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que las jubilaciones y pensiones que paga la Anses tendrán un aumento del 20,92 por ciento en junio, de acuerdo a la ley de movilidad previsional.

Además, jubilados y pensionados que ganan el haber mínimo tendrán bonos de refuerzo de 15 mil pesos en junio, 17 mil en julio y 20 mil en agosto, que se liquidarán en forma decreciente hasta 5 mil pesos para aquellos que perciben hasta dos mínimas.

Al respecto, desde InformateSalta dialogamos con Aldo García, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Salta (AJPS), quien aseguró que esto es solamente un parche.

“Los jubilados seguimos quedando lejos del incremento que realmente correspondería. No es que no estemos de acuerdo, pero hay muchísimas personas que no hicieron nunca aportes y se están beneficiando con esto”, dijo.

Dijo que esto achica la pirámide de todos aquellos que sobrepasan estos importes, porque hay gente que trabajó gran parte de su vida, hicieron los aportes correspondientes y se jubilaron con los años que indicaban.

“No es que no estemos de acuerdo, pero todo queda lejos de acuerdo a la situación que estamos viviendo. La inflación día a día nos tapa, pero vemos que el aumento de una vez por toda debería ser realmente acorde”, añadió.

Sostuvo que, todos hablan de los jubilados, pero la hora de la verdad nunca han estado bien y los jubilados siempre han padecido estas situaciones. “No alcanza. A la mayoría no les alcanza ni para llegar a mitad de mes”, afirmó.

Habló también de que hay que tener en cuenta que se está pagando de una forma terrible el tema de los medicamentos, que encima faltan. “Es una situación terrible para ellos, aparte de la parte monetaria, hay que padecer todas las situaciones con los médicos y medicamentos, que subieron una barbaridad”, explicó.

Por último, confirmó que desde su sector van a seguir trabajando, peticionando: “siempre hemos trabajado a full para el jubilado en todo sentido, pero nunca se ha llegado a lo que tiene que ser. A algunos lo beneficiarán en algo, pero todos estos parches enseguida son tapados por la inflación”, concluyó.